देश का चौथा लंबा ‘नेशनल हाईवे’ जाम, 4 जिलों के किसान धरने पर बैठे

आपको बता दें कि, नेशनल हाईवे-52 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरता है।



दरअसल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्जमाफी समेत अन्य मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने के बाद बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं।



जानकारी के अनुसार, प्रशासन और किसानों के बीच पहले दौर की बातचीत असफल रही। करीब 8 घंटे से किसान धरने पर बने हुए हैं और अपने लिए दाल-बाटी व भोजन बनाकर खा रहे हैं। रात में सोने के लिए वह बिस्तर और कंबल साथ लाए हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी के धरना स्थल पर पहुंचने की संभावना है।