इतना बढ़ गया विवाद? अब CM तक पहुंचेगा जिला पंचायत का झगड़ा, अध्यक्ष और CMO के बीच तनातनी

बुधवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 13 सदस्य अनुपस्थित थे। इसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह का कहना था कि उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। वही जिला पंचायत सीईओ नवीत धुर्वे (CEO Naveen Dhurve) क्या कहना था की बैठा के की तिथि और एजेंडा अध्यक्ष की सहमति से ही तय किया गया था। साथी उन्होंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी को व्यक्तिगत रूप से बैठक की सूचना देने की बात कही थी।