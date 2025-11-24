खौफनाक! खेत की नाली में मिला युवक का कंकाल, मचा हड़कंप

unknown male skeleton found in barwani (फोटो- सोशल मीडिया)
Unknown Male Skeleton Found: बड़वानी के खेतिया थाना क्षेत्र के मलगांव रोड पर रविवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जब एक खेत के पास स्थित नाली में 20 से 30 वर्ष के एक अज्ञात युवक का कंकाल मिला। सूचना चेतन पिता शांतिलाल जैन, निवासी शिवाजी चौक ने दी, जिसके बाद खेतिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मामला दर्ज किया। (MP News)
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर मिला शव पूरी तरह कंकाल स्वरूप में बदल चुका था। शरीर पर मांस और चमड़ी बिल्कुल नहीं होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत को काफी समय बीत चुका है। मृतक ने भूरे रंग का फुल स्लीव टी-शर्ट, काले रंग की जींस और माचो कंपनी का काला अंडरवियर पहन रखा था।
कमर में काले रंग की चमड़े की बेल्ट मिली, जिस पर अंग्रेजी में लव लिखा हुआ है। मृतक की जेब से माचिस की डिब्बी, ऊंट छाप कंपनी की बीड़ी का बंडल और मिट्टी की टूटी हुई चिलम बरामद हुई है। वहीं शव के पास गुलाबी रंग की बैडशीट, जिस पर सफेद डिजाइन बनी है, भी पुलिस ने जब्त की है। कंकाल की स्थिति से स्पष्ट है कि मृत्यु काफी समय पहले हुई होगी।
पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों की गुमशुदगी रिपोटों से मिलान कर रही है, लेकिन अब तक किसी भी परिजन या परिचित ने पहचान नहीं की है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कनेश ने बताया कि मृतक के परिजनों का पता लगाया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। (MP News)
