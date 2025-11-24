खौफनाक! खेत की नाली में मिला युवक का कंकाल, मचा हड़कंप

कमर में काले रंग की चमड़े की बेल्ट मिली, जिस पर अंग्रेजी में लव लिखा हुआ है। मृतक की जेब से माचिस की डिब्बी, ऊंट छाप कंपनी की बीड़ी का बंडल और मिट्टी की टूटी हुई चिलम बरामद हुई है। वहीं शव के पास गुलाबी रंग की बैडशीट, जिस पर सफेद डिजाइन बनी है, भी पुलिस ने जब्त की है। कंकाल की स्थिति से स्पष्ट है कि मृत्यु काफी समय पहले हुई होगी।