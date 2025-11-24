Patrika LogoSwitch to English

दतिया

1 जनवरी से बदल जाएगा सिस्टम, खाते से अपने आप कट जाएंगे पैसे

MP News: 1 जनवरी 2026 से परिवहन विभाग नया सिस्टम लागू कर रहा है। टोल और हाईवे कैमरे एचएसआरपी स्कैन करेंगे और नियम उल्लंघन पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर ई-चालान भेजेंगे।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Akash Dewani

Nov 24, 2025

automatic e-challan system 2026 hsrp camera scan datia mp news

automatic e-challan system (फोटो- सोशल मीडिया)

Automatic e-Challan System: परिवहन विभाग एक जनवरी 2026 से चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेगा। अब टोल प्लाज़ा और हाईवे पर लगे उच्च-गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRPs) स्कैन करेंगे। किसी भी कमी या उल्लंघन पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर ई-चालान भेज दिया जाएगा। इसके लिए वाहन मालिक का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पोर्टल से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2025 तक अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट करें और पुरानी नंबर प्लेट हटाकर नई एचएसआरपी लगवा लें। (MP News)

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

62 हजार से अधिक वाहन अभी भी बिना एचएसआरपी दतिया जिले में 01 अप्रैल 2019 से 12 नवंबर 2025 तक कुल 1,11,617 वाहनों में एचएसआरपी लग चुकी है, जबकि 62,911 वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी है। पुराने वाहनों में एचएसआरपी न लगना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि विभाग का मानना है कि नए चालान सिस्टम लागू होने के बाद कठोरता और निगरानी दोनों में बढ़ोतरी होगी।

एचएसआरपी के बिना नहीं होंगे कार्य

नियमों के अनुसार परिवहन विभाग कार्यालय (Transport Department) में दोपहिया और चार पहिया वाहनों से जुड़े कार्य- जैसे परमिट, फिटनेस, वाहन स्थानांतरण, टैक्स जमा, एनओसी आदि- एचएसआरपी के बिना नहीं किए जाएंगे। परिवहन अधिकारियों की ई-चालान आईडी भी सक्रिय कर दी गई है। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। (MP News)

पोर्टल पर दर्ज होगी वाहन की जानकारी

टोल प्लाज़ा और हाईवे के सभी सीसीटीवी कैमरों को परिवहन विभाग के पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। वाहन कैमरे के दायरे में आते ही, नंबर प्लेट स्कैन होकर पोर्टल पर वाहन की जानकारी पहुंच जाएगी। नियम विरुद्ध पाए जाने पर ई-चालान जारी हो जाएगा। स्वाति पाठक, जिला परिवहन अधिकारी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

Published on:

24 Nov 2025 07:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / 1 जनवरी से बदल जाएगा सिस्टम, खाते से अपने आप कट जाएंगे पैसे

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

