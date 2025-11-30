mp news: हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी होने की झूठी सूचना से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार दिल्ली से झांसी जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में सीट को लेकर कुछ युवकों के बीच कहा-सुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उसी कोच में सफर कर रहे साधु वेशधारी एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम पर फोन कर झूठ में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही ट्रेन को दतिया में रोक लिया गया। पुलिस ने साधु वेशधारी सूचना देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने अपना नाम रमेश पासवान बताया। । उसके बताए आधार पर तीन युवकों एच. बिलाल, फैजान और एक अन्य को भी कोच से उतारकर पूछताछ की गई। सभी झांसी क्षेत्र के निवासी बताए गए।