विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर भड़के पंडोखर सरकार, ‘अरे मूर्ख… हमारे यहां पहले से व्यवस्था है’

IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान पर भड़के पंडोखर सरकार (Photo Source- Patrika)
MP News : ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों के बीच आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनेताओं से लेकर आम लोग तक संतोष वर्मा के बयान की निंदा कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब पंडोखर सरकार के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज भी संतोष वर्मा के बयान पर कड़ा विरोध व्यक्त करते नजर आए हैं।
उन्होंने आईएएस को 'मूर्ख' की उपाधि देते हुए कहा कि, 'हमारे यहां पहले से ये व्यवस्था है। डॉ. आंबेडकर ने भी ब्राम्हण की बेटी से शादी की थी। संतोष वर्मा का बयान निंदनीय है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।'
गुरुशरण महाराज ने कहा कि, 'वर्ण व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अपनी मर्जी से सभी जाति के लोग एक-दूसरे की जाति में शादियां करते रहे हैं।' उन्होंने आगे ये भी कहा कि, 'जो जीजा, मौसा, फूफा के साथ भाग जाती हैं तो उन्हें कौन रोक लेता है। वे कानून का सहारा ले लेते हैं। उन्हें कौन रोक लेता है? लेकिन इनसे बचो, भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए।'
