विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर भड़के पंडोखर सरकार, ‘अरे मूर्ख… हमारे यहां पहले से व्यवस्था है’

गुरुशरण महाराज ने कहा कि, 'वर्ण व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अपनी मर्जी से सभी जाति के लोग एक-दूसरे की जाति में शादियां करते रहे हैं।' उन्होंने आगे ये भी कहा कि, 'जो जीजा, मौसा, फूफा के साथ भाग जाती हैं तो उन्हें कौन रोक लेता है। वे कानून का सहारा ले लेते हैं। उन्हें कौन रोक लेता है? लेकिन इनसे बचो, भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए।'