एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से एक गुर्गा विकास प्रजापति गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि, दतिया से गिरफ्तार किया गया विकास प्रजापति महज 19 साल का है और ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं है। लंबे समय से वो जामनगर में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। उसका परिवार इंदरगढ़ में किराए के मकान में रहता है। परिवार वाले भी बीते कुछ समय से जामनगर में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विकास की मां जब इंदरगढ़ आई तो पता चला कि, विकास 26 नवंबर से लापता है। इसपर मां मंजू ने विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बताया कि, मोबाइल चोरी के केस में दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ ले गई है। फिलहाल, आगे की जांच की जा रही है।