Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से एक गुर्गा विकास प्रजापति गिरफ्तार

Pakistani Don Shahzad Bhatti links with MP : पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार एमपी तक आ जुड़े हैं। दतिया से एक गुर्गे विकास प्रजापति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर साथ ले गई है। विकास गुरुदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले तीन आरोपियों में से एक है।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 01, 2025

Pakistani Don Shahzad Bhatti links with MP

एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार (Photo Source- Patrika)

Pakistani Don Shahzad Bhatti links with MP : पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी मॉड्यूल के तार मध्य प्रदेश तक से आ जुड़े हैं। दिल्ली स्पेशल सेल ने उसके टेरर मॉड्यूल का एमपी में भी भंडाफोड़ किया है। सूबे के दतिया जिले के इंदरगढ़ के रहने वाले विकास प्रजापति को भी स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। बता दें कि, विकास गुरुदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी आरोपी है।

स्पेशल सेल के एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार कुशवाहा के अनुसार, मॉड्यूल को एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी लीड कर रहा है, जो अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि, मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया से विकास प्रजापति को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर से आरिस उर्फ आसिफ को गिरफ्तार किया और पंजाब के फिरोजपुर से हरगुनप्रीत को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, तीनों ने हाल ही में गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था।

जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि, दतिया से गिरफ्तार किया गया विकास प्रजापति महज 19 साल का है और ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं है। लंबे समय से वो जामनगर में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। उसका परिवार इंदरगढ़ में किराए के मकान में रहता है। परिवार वाले भी बीते कुछ समय से जामनगर में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विकास की मां जब इंदरगढ़ आई तो पता चला कि, विकास 26 नवंबर से लापता है। इसपर मां मंजू ने विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बताया कि, मोबाइल चोरी के केस में दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ ले गई है। फिलहाल, आगे की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 06:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से एक गुर्गा विकास प्रजापति गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

mp news: हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी होने की झूठी सूचना से मचा हड़कंप

datia
दतिया

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश

chambal range DIG action vehicles without number plate mp news
दतिया

SIR में बड़ा ब्लंडर! BLO सहायकों की लिस्ट में पकड़े गए 4 भाजपाई, सूची रद्द

sir survey blunder bjp workers in blo list datia congress complaint mp news
दतिया

1 जनवरी से बदल जाएगा सिस्टम, खाते से अपने आप कट जाएंगे पैसे

automatic e-challan system 2026 hsrp camera scan datia mp news
दतिया

पीतांबरा पीठ गेट हादसा: एक्शन में आए कलेक्टर, बिना अनुमति चल रहा था काम, इन पर होगी कार्रवाई

Pitambara Peeth gate collapse datia illegal construction collector action mp news
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.