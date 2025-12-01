एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से एक गुर्गा विकास प्रजापति गिरफ्तार

एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार (Photo Source- Patrika)
Pakistani Don Shahzad Bhatti links with MP : पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी मॉड्यूल के तार मध्य प्रदेश तक से आ जुड़े हैं। दिल्ली स्पेशल सेल ने उसके टेरर मॉड्यूल का एमपी में भी भंडाफोड़ किया है। सूबे के दतिया जिले के इंदरगढ़ के रहने वाले विकास प्रजापति को भी स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। बता दें कि, विकास गुरुदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी आरोपी है।
स्पेशल सेल के एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार कुशवाहा के अनुसार, मॉड्यूल को एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी लीड कर रहा है, जो अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि, मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया से विकास प्रजापति को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर से आरिस उर्फ आसिफ को गिरफ्तार किया और पंजाब के फिरोजपुर से हरगुनप्रीत को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, तीनों ने हाल ही में गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था।
बताया जा रहा है कि, दतिया से गिरफ्तार किया गया विकास प्रजापति महज 19 साल का है और ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं है। लंबे समय से वो जामनगर में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। उसका परिवार इंदरगढ़ में किराए के मकान में रहता है। परिवार वाले भी बीते कुछ समय से जामनगर में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विकास की मां जब इंदरगढ़ आई तो पता चला कि, विकास 26 नवंबर से लापता है। इसपर मां मंजू ने विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बताया कि, मोबाइल चोरी के केस में दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ ले गई है। फिलहाल, आगे की जांच की जा रही है।
