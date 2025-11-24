संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर, फिर होगा सड़क का चौड़ीकरण

Kolua Road widening and divider removal (फोटो- सोशल मीडिया)
Road Widening:अशोकनगर शहर में दो एक्सीडेंट के मामलों के बाद अब नगरपालिका ने सुधार की योजना शुरू की है। इसके लिए पहले तो संकरी सड़क के बीच रखे गए डिवाइडरों को हटाया जाएगा। इसके बाद सड़क की दोनों तरफ तीन मीटर चौड़ाई बढ़ाने की योजना है।
मामला शहर के कोलुआ रोड का है। जहां पर शनिवार को स्कूटी से स्कूल जा रहे तीन नाबालिग बच्चों को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस भीषण टक्कर से जहाँ दो बच्चे तो उचटकर दूर गिरे थे, वहीं एक बच्चे का पैर डंपर से कुचल गया था। जिसे इलाज के लिए भोपाल रैफर किया गया था। (MP News)
लोगों ने सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं का कारण संकरी सड़क पर रखे गए डिवाइडरों को बताया। इससे नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया ने रविवार को इस सड़क का निरीक्षण कर डिवाइडर हटाने की बात कही है।
नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए नगरपालिका सड़क के एक किमी हिस्से में दोनों तरफ सड़क की तीन मीटर चौड़ाई बढ़ाएगी। नपाध्यक्ष का कहना है कि चौड़ीकरण के कार्य से पहले सड़क के बीच रखे डिवाइडरों को हटाया जाएगा।
इससे जल्दी ही सड़क से डिवाइडर हटाने का काम शुरु होगा। ताकि वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानियों का सामना न करना पड़े। नपाध्यक्ष का कहना है कि एक किमी हिस्से में सड़क के चौड़ीकरण पर करीब 60 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं. हालांकि इसका एस्टीमेट तैयार कराया जाएगा। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग