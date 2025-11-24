संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर, फिर होगा सड़क का चौड़ीकरण

मामला शहर के कोलुआ रोड का है। जहां पर शनिवार को स्कूटी से स्कूल जा रहे तीन नाबालिग बच्चों को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस भीषण टक्कर से जहाँ दो बच्चे तो उचटकर दूर गिरे थे, वहीं एक बच्चे का पैर डंपर से कुचल गया था। जिसे इलाज के लिए भोपाल रैफर किया गया था। (MP News)