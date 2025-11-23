Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

बदल गई परीक्षा की डेट, अब 15 दिन लेट होंगे हाफ इयरली एग्जाम, नया शेड्यूल जारी

MP News: SIR सर्वे के चलते प्रदेशभर में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल बदल दिया गया है। अब सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षाएं 24 नवंबर की जगह अब इस दिन से शुरू होंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

sir survey class 3rd to 8th midterm exam new timetable mp news

class 3rd to 8th midterm exam date changed due to SIR (फोटो- सोशल मीडिया)

Midterm Exam New Timetable: एसआईआर कार्य (SIR Survey) के कारण अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। शासकीय और निजी स्कूलों में 24 नवंबर से होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा अब 15 दिन बाद 8 दिसंबर से शुरु होंगी। तब तक एसआइआर का पहला चरण भी खत्म हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक वि‌द्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 24 से 29 नवंबर के बीच होना थी, अब इसे बदल दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरु करने का आदेश जारी कर दिया है। (MP News)

दो सत्रों में होगी परीक्षा

दो सत्रों में होंगी परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दो सत्रों में होंगी। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। जिसमें कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 13 दिसंबर को खत्म होंगी। दोपहर 1.30 से शाम चार बजे तक कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं होंगी। ये 12 दिसंबर को खत्म होंगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार नि:शक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा दी जाएगी।

एसआईआर के कारण बदली गेट- एपीसी

एसआईआर के काम के कारण अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। 24 नवंबर से शुरु होने वाली परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू होंगी। नया टाइम टेबल भी राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। - प्रदीप चौहान, एपीसी

कक्षा 3 से 5वीं तक

  • 8 दिसंबर- प्रथम भाषा
  • 9 दिसंबर- गणित
  • 10 दिसंबर- ‌द्वितीय भाषा
  • 11 दिसंबर- विज्ञान
  • 12 दिसंबर- तृतीय भाषा संस्कृत, हिन्दी, उर्दू
  • 13 दिसंबर- सामाजिक विज्ञान

कक्षा 6 से 8वीं तक

  • 8 दिसंबर- प्रथम भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
  • 9 दिसंबर- गणित, दृष्टिबाधितों का संगीत
  • 11 दिसंबर- द्वितीय भाषा अंग्रेजी, हिन्दी
  • 27 नवबर- पर्यावरण अध्ययन
  • 12 दिसंबर- अतिरिक्त भाषा उर्दू

समय : दोपहर 1.30 से 4.00 बजे

ये भी पढ़ें

नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, देखें अपडेट
झाबुआ
gold medalist athlete harassed jhabua police arrested 3 culprits mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / बदल गई परीक्षा की डेट, अब 15 दिन लेट होंगे हाफ इयरली एग्जाम, नया शेड्यूल जारी

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सफर होगा आसान: करोड़ों खर्च कर बनाई जाएंगी सीमेंटेड सड़कें, चकाचक होगा ये शहर

pachmarhi rainproof cc road construction project mp news
नर्मदापुरम

World Toilet Day: अक्षय कुमार को बेहद पसंद थी ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ की ये लोकेशन, आज बना कचराघर

MP News World Toilet Day toilet ek prem katha filmed location akshyakumar favourite location in bad condition today
नर्मदापुरम

Winter Destination: एमपी का शिमला है पचमढ़ी… जानिए कैसे पहुंचे, कितना खर्च, क्या रखें तैयारी

Winter Destination Pachmarhi Hill Station
Patrika Special News

कम हुई दूरी! 6 घंटे नहीं अब बस 35 मिनट में पहुंच सकेंगे पचमढ़ी, नई सेवा शुरू

नर्मदापुरम

ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- ‘रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद’, इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप

ITARSI
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.