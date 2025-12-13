मकान तोड़े जाने पर भड़के आदिवासी, कलेक्ट्रेट का किया घेराव

मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार सरिता मालवीय, टीजाई कंचन सिंह ठाकुर आदिवासियों को समझाइश देती रही। पीड़ित मनोता बाई कलमे, किसान लाल कलमे ने बताया कि बगैर नोटिस दिए ही प्रशासनिक अमले ने मकान तोड़ना शुरू कर दिए थे। घरों के अंदर अनाज, सामग्री निकलने का मौका नहीं दिया गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण कडकड़ती सर्दी में परिवारों को बाहर सोना पड़ रहा है।