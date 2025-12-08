8 दिसंबर 2025,

सोमवार

नर्मदापुरम

एमपी में ’40 हजार’ की रिश्वत लेते ‘डिप्टी डायरेक्टर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में कृषि विभाग के उपसंचालक को लोकायुक्त ने 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Dec 08, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अफसर या अधिकारी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसे ही नर्मदापुरम में कृषि विभाग के उप संचालक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

आवेदक राजनारायण गुप्ता निवासी बाबई रोड कैंपियन स्कूल नर्मदापुरम ने बताया कि वह अपने भाई की खाद बीज की दुकान का काम देखते हैं। उनकी दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसकी जांच के नाम पर जयराम हेड़ाऊ उप संचालक कृषि नर्मदापुरम ने उनकी दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। आवेदक लाइसेंस की बहाली हेतु जयराम हेड़ाऊ से मिला तो उन्होंने आवेदक से 1 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी थी।

40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया उपसंचालक

इस मामले की शिकायत आवेदक ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को की। शिकायत के सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर आरोपी उप संचालक जयराम हेडाऊ को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

08 Dec 2025 08:49 pm

Published on:

08 Dec 2025 08:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी में ’40 हजार’ की रिश्वत लेते ‘डिप्टी डायरेक्टर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

