किसान की अनोखी कलाकारी, 9 अनाजों से बना डाली पुतिन और मोदी की तस्वीर, इसमें छिपा है खास संदेश

इन कलात्मक तस्वीरों में धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल, कुल्थी, खसखस समेत कई प्रकार के भारतीय अनाजों का प्रयोग किया गया है। किसान सोलंकी का कहना है कि भारत सदियों से अन्न-उत्पादन में अग्रणी रहा है और इसी अन्न–संस्कृति का संदेश वह विश्व के शक्तिशाली देशों तक पहुंचाना चाहते हैं। योगेन्द्र सोलंकी ने परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों को संबोधित करते हुए अनाज से बना एक विशेष पत्र भी तैयार किया है। पुतिन–मोदी की ये अनोखी अनाज-चित्रकृतियां और पत्र रूस दूतावास, पीएमओ इंडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को ई–मेल और पोस्ट के माध्यम से भेजने की तैयारी की जा रही है।