4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

किसान की अनोखी कलाकारी, 9 अनाजों से बना डाली पुतिन और मोदी की तस्वीर, इसमें छिपा है खास संदेश

Farmer Unique Artwork : एमपी के किसान ने अजब-गजब कारीगरी दिखाते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनोखी तस्वीर बनाई है। खा, बात ये है कि, इस तस्वीर को बनाने में उन्होंने 9 प्रकार के अनाज इस्तेमाल किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

Farmer Unique Artwork

एमपी के किसान का कमाल (Photo Source- Patrika)

Farmer Unique Artwork :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले डोलरिया विकासखंड के ग्राम सुपरली के किसान योगेन्द्र पाल सिंह सोलंकी ने भारत आगमन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का अनोखा एवं सांस्कृतिक तरीका चुना है। कृषि प्रधान भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने दोनों नेताओं की प्रतिमाएं विभिन्न प्रकार के अनाजों से तैयार की हैं।

इन कलात्मक तस्वीरों में धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल, कुल्थी, खसखस समेत कई प्रकार के भारतीय अनाजों का प्रयोग किया गया है। किसान सोलंकी का कहना है कि भारत सदियों से अन्न-उत्पादन में अग्रणी रहा है और इसी अन्न–संस्कृति का संदेश वह विश्व के शक्तिशाली देशों तक पहुंचाना चाहते हैं। योगेन्द्र सोलंकी ने परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों को संबोधित करते हुए अनाज से बना एक विशेष पत्र भी तैयार किया है। पुतिन–मोदी की ये अनोखी अनाज-चित्रकृतियां और पत्र रूस दूतावास, पीएमओ इंडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को ई–मेल और पोस्ट के माध्यम से भेजने की तैयारी की जा रही है।

श्रीमद्भगवद्गीता में अन्न के महत्व का वर्णन

किसान ने बताया कि श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में अन्न के महत्व का वर्णन मिलता है। इसी प्रेरणा से वे कई वर्षों से देश–दुनिया की हस्तियों की अनाज से बनी तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि खाद्य–सुरक्षा की वैश्विक आवश्यकता तथा परमाणु शक्तियों के विनाशकारी प्रभावों को लेकर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जाए। किसान सोलंकी का कहना है कि भारत की कृषि-प्रधानता और शांति के संदेश को वे अपनी कला के माध्यम से विश्व तक पहुंचाते रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / किसान की अनोखी कलाकारी, 9 अनाजों से बना डाली पुतिन और मोदी की तस्वीर, इसमें छिपा है खास संदेश

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

supreme court order night safari ban satpura tiger reserve mp news
नर्मदापुरम

पचमढ़ी हेलीकॉप्टर सेवा ठप! नहीं मिल रही जमीन, अब 40 KM दूर बनेगा हेलीपैड

pachmarhi helicopter service stopped helipad land issue mp news
नर्मदापुरम

बदल गई परीक्षा की डेट, अब 15 दिन लेट होंगे हाफ इयरली एग्जाम, नया शेड्यूल जारी

sir survey class 3rd to 8th midterm exam new timetable mp news
नर्मदापुरम

सफर होगा आसान: करोड़ों खर्च कर बनाई जाएंगी सीमेंटेड सड़कें, चकाचक होगा ये शहर

pachmarhi rainproof cc road construction project mp news
नर्मदापुरम

World Toilet Day: अक्षय कुमार को बेहद पसंद थी ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ की ये लोकेशन, आज बना कचराघर

MP News World Toilet Day toilet ek prem katha filmed location akshyakumar favourite location in bad condition today
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.