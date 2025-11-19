World Toilet Day: अक्षय कुमार को बेहद पसंद थी ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ की ये लोकेशन, आज बना कचराघर

MP News World Toilet Day toilet ek prem katha filmed location akshyakumar favourite location in bad condition today(फोटो: सोशल मीडिया)
MP News World Toilet Day: फिल्म ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ में जगदीशपुरा की गलियों को मथुरा का नंदगांव दर्शाया गया था। स्वच्छता का संदेश देने वाले दृश्य फिल्माए गए थे। अब वहां गंदगी पसरी है। गलियां कूड़ादान बन चुकी हैं। नगर पालिका का अमला इसकी सफाई करता है, लेकिन जगरूकता के अभाव में लोग फिर सड़क पर कचरा डाल देते हैं। नर्मदा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच से आवागमन करना पड़ रहा है।
चौराहे पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लगाई बैंच पर कचरा साफ करने वाली हाथ गाड़ियां खड़ी हैं। नालियों में पॉलीथिन और कचरा है। ज्ञात रहे कि 2017 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने चार दिन सेठानी घाट, जगदीशपुरा गली और जगदीश मंदिर में शूटिंग की थी। इसके लिए सेट्रल बैंक के पास से सेठानी घाट तक जाने वाली सड़क को नंदगांव की गली बताया गया था।
अभिनेता अक्षय कुमार ने जगदीशपुरा, जगदीश मंदिर और सेठानी घाट की तारीफ की थी। कहा था कि मां नर्मदा के किनारे मथुरा के नंदगांव की तरह ही हैं। शांत और धार्मिक वातावरण मन मोह लेता है।
अमला नियमित सफाई करता है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। कचरा गाड़ी की जगह रोड पर गंदगी डाल रहे हैं। हमारा अमला समझाइश देता है। इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं।
- अनुराग तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक, नगर पालिका नर्मदापुरम
बड़ी खबरेंView All
नर्मदापुरम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग