World Toilet Day: अक्षय कुमार को बेहद पसंद थी ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ की ये लोकेशन, आज बना कचराघर

MP News World Toilet Day: फिल्म ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ में जगदीशपुरा की गलियों को मथुरा का नंदगांव दर्शाया गया था। स्वच्छता का संदेश देने वाले दृश्य फिल्माए गए थे। अब वहां गंदगी पसरी है। गलियां कूड़ादान बन चुकी हैं। नगर पालिका का अमला इसकी सफाई करता है, लेकिन जगरूकता के अभाव में लोग फिर सड़क पर कचरा डाल देते हैं। नर्मदा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच से आवागमन करना पड़ रहा है।