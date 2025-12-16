एमपी में ‘इंटर-कास्ट मैरिज’ करने वाले जोड़े से रिश्वत मांग रहा था ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला नर्मदापुरम जिले से सामने आया है। यहां पर जनजातीय कार्य विभाग के बाबू द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। भोपाल लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बाबू को रंगे हाथों दबोच लिया।



दरअसल, आवेदक प्रवीण सोलंकी ग्राम सिपुर सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम ने अंतर्जातीय विवाह किया था। जिसमें उन्हें शासन के द्वारा दो लाख रुपए मिलने थे। इसके लिए आवेदक ने कलेक्ट्रेट के बाबू मनोज सोनी से संपर्क किया। बाबू के द्वारा बैक डेट में फाइल बनाकर राशि के भुगतान के लिए पहले 2 हजार रुपए और काम होने के बाद 7 हजार रुपए की मांग की गई थी।