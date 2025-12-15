15 दिसंबर 2025,

सोमवार

नर्मदापुरम

एमपी के 2 जिलों के बीच बनेगी ’10 मीटर चौड़ी’ सड़क, कनेक्ट होंगे कई गांव

MP News: नर्मदापुरम हरदा सड़क परियोजना के पूर्ण होने से आवागमन सुगम होगा...

2 min read
नर्मदापुरम

image

Astha Awasthi

Dec 15, 2025

wide road

wide road (Photo Source- freepik)

MP News: मध्यप्रदेश में नर्मदापुरम से हरदा तक 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ग्राम चौतलाय में खाटमा से अमाड़ा और भट्टी से ललवानी मार्ग के भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनसे कहीं अधिक विकास कार्य धरातल पर हुए हैं। सड़क निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों का अध्ययन किया जाएगा। जो कार्य अधिक आवश्यक होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम हरदा सड़क परियोजना के पूर्ण होने से आवागमन सुगम होगा।

नर्मदापुरम में बनेगी 4.57 करोड़ की नई सड़क

नर्मदापुरम शहर के एसपीएम, ग्वालटोली और फेफरताल क्षेत्र के लोगों को जल्द ही एक नई सड़क की सौगात मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग 4 करोड़ 57 लाख 88 हजार रुपए की लागत से भोपाल तिराहे से सीधे एसपीएम ग्वालटोली पुलिया (हरदा रोड) तक सीसी (सीमेंट कॉन्क्रीट) रोड बनवा रहा है।

इसके बनने से लोगों को ग्वालटोली और किरण होटल का करीब डेढ़ किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 780 मीटर और चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इसमें दो पुलिया और एक छोटा ब्रिज बॉक्स भी बनाया जाएगा। इसके बनने से कई गांव भी कनेक्ट होंगे।

मिलेंगे रोजगार के अवसर

नर्मदापुरम में आयोजित इंवेस्टर मीट के माध्यम से जिले में लगभग 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में मप्र को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही प्रदेश देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में शामिल हो चुका है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत और आत्मनिर्भर हो रही है।

साथ ही व्यापार, कृषि और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। इस दौरान विधायक डॉ. सीताशरन शर्मा, सांसद दर्शनसिंह चौधरी, राज्य सभा सांसद माया नारोलिया, विधायक प्रेमशंकर वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, सुधीर पटेल, यशवंत पटेल, रेणुका मृगेंद्र मंडलोई, गंगाराम पटेल, राजेंद्र साध, राजेश गौर, जितेंद्र चौहान, सुनील गौर, वरुण पटेल, रामजीवन साध, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी के 2 जिलों के बीच बनेगी ’10 मीटर चौड़ी’ सड़क, कनेक्ट होंगे कई गांव

Patrika Site Logo

