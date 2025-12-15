एमपी के 2 जिलों के बीच बनेगी ’10 मीटर चौड़ी’ सड़क, कनेक्ट होंगे कई गांव

नर्मदापुरम में आयोजित इंवेस्टर मीट के माध्यम से जिले में लगभग 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में मप्र को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही प्रदेश देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में शामिल हो चुका है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत और आत्मनिर्भर हो रही है।