वाह रे शिक्षा विभाग! शिक्षकों की आत्माओं को भेज दिए नोटिस

MP news: ये भी गजब है... शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही, डीईओ ने चेतावनी भी दी, इन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस...

रीवा

image

Sanjana Kumar

Nov 19, 2025

MP Education Department

MP Education Department(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू कर दी गई। शुरू में इसका विरोध भी किया गया लेकिन अब सख्ती बरती की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं जिनकी मौत कई माह पहले हो चुकी हैं। इन मृत शिक्षकों से ई-अटेंडेंस नहीं लगाने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तीन दिन में समाधानकारक जवाब नहीं आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मामला सामने आने पर विभाग के अधिकारी इसे तकनीकी त्रुटी बताकर सुधार करने की बात कर रहे हैं।

दरअसल, अक्टूबर में शिक्षकों के ई-अटेंडेंस का डाटा विभाग के पोर्टल से निकालकर जिनकी उपस्थिति शून्य या फिर बहुत कम रही है, उन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस में कलेक्टर के अनुमोदन किए जाने का भी उल्लेख है। इसलिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि विभाग के अधिकारियों की ओर से बिना परीक्षण किए ही कलेक्टर के पास अनुमोदन के लिए फाइलें भेजी जा रही हैं।

पहले भी हो चुकी लापरवाही

शिक्षा विभाग में इस तरह की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मृतकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने के मामले सामने आए हैं। गत माह डीईओ कार्यालय से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें पूर्व में जहां प्राचार्य थे, वहां के लिए नोटिस दिया गया और इसमें नाम नहीं हटाया। जिसके चलते खुद के नाम को ही डीईओ की ओर से नोटिस जारी कर दिया। इस तरह के नोटिस संयुक्त संचालक कार्यालय से भी जारी होते रहे हैं पर सुधार नहीं किया गया।

संकुल प्राचार्यों के स्तर पर लापरवाही

मृतक शिक्षकों का नाम पोर्टल पर अब तक दर्ज रहने से ई-अटेंडेंस की उपस्थिति पंजी में उनका नाम भी आ रहा है। यह जवाबदेही संकुल केन्द्रों के प्राचार्यों की है कि वह समय-समय पर मृत होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम पोर्टल से डिलीट कराएं। अब जिन मृतक शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आ रही है, उनकी मौतें दो से तीन वर्ष भी पहले हुई हैं और अब तक पोर्टल पर अपडेशन को लेकर किसी का ध्यान नहीं रहा है।

1. मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद के खर्रा हायर सेकंडरी स्कूल के शिक्षक देवतादीन कोल को नोटिस जारी किया गया है। इनकी मौत 19 मई 2023 को हुई है।

2. मऊगंज जिले के दुबगवां प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक छोटेलाल साकेत को शिक्षा विभाग की ओर से ई-अटेंडेंस शून्य होने पर नोटिस जारी किया है। इनकी मौत इसी साल 29 मई 2025 को हुई है।

3. नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल बैरिहा के शिक्षक रामगरीब दीपांकर को भी ई-अटेंडेंस शून्य होने पर तीन दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस दिया है। इनकी मौत 17 फरवरी 2025 को हो चुकी है।

मृतकों को जारी नोटिस निरस्त किए जाएंगे, सूची सुधारी जाएगी

ई-अटेंडेंस की रिपोर्ट पोर्टल से जनरेट होती है। इसमें जिनकी शून्य या बहुत कम उपस्थिति होती है उन्हें नोटिस जारी होते हैं। संकुल प्राचार्यों के स्तर पर शिक्षकों के नाम अपडेट कराना चाहिए लेकिन त्रुटिवश कुछ नाम डिलीट नहीं हुए जिसकी वजह से उनके नाम के भी नोटिस जारी हुए हैं। मृतकों को जारी नोटिस निरस्त किए जाएंगे और सूची में सुधार कराया जाएगा।

-रामराज मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा

Published on:

19 Nov 2025 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / वाह रे शिक्षा विभाग! शिक्षकों की आत्माओं को भेज दिए नोटिस

