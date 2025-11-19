वाह रे शिक्षा विभाग! शिक्षकों की आत्माओं को भेज दिए नोटिस

MP News: प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू कर दी गई। शुरू में इसका विरोध भी किया गया लेकिन अब सख्ती बरती की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं जिनकी मौत कई माह पहले हो चुकी हैं। इन मृत शिक्षकों से ई-अटेंडेंस नहीं लगाने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तीन दिन में समाधानकारक जवाब नहीं आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मामला सामने आने पर विभाग के अधिकारी इसे तकनीकी त्रुटी बताकर सुधार करने की बात कर रहे हैं।