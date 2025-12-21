एमपी में 5 किमी. तक मंडी कर्मचारी को लटकाकर ड्राइवर ने दौड़ाया ट्रक, देखें वीडियो

mp news mandi employee hangs on moving truck illegal extortion video (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक ट्रक से अवैध वसूली के चक्कर में मंडी कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर के बीच ठन गई। मंडी कर्मचारी जैसे ही अवैध वसूली करने के लिए ट्रक पर ड्राइवर साइड के गेट पर चढ़ा तो ट्रक ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा दिया। करीब 5 किमी. तक मंडी कर्मचारी ट्रक के गेट पर लटका रहा और ड्राइवर हाईवे पर ट्रक दौड़ाता रहा। इस घटना का ट्रक में मौजूद हेल्पर ने पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया है जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हाईवे पर दौड़ते ट्रक पर मंडी कर्मचारी के लटके होने का जो वीडियो सामने आया है वो एमपी-यूपी बॉर्डर पर बने हनुमना चेक पोस्ट के पास का है। वीडियो में ट्रक का हेल्पर हनुमना चेक पोस्ट का नाम भी ले रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर साइड पर मंडी कर्मचारी जिसका नाम राजकुमार गुप्ता बताया गया है लटका हुआ है और हाईवे पर ट्रक दौड़ रहा है। हालांकि अभी तक घटना की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है।
यूपी-एमपी बार्डर हनुमना का यह वीडियो बताया जा रहा है। यूपी से धान का परिवहन रोकने के लिए हनुमना में चेक पोस्ट बनाया गया है। उक्त चेक पोस्ट में मंडी कर्मचारी राजकुमार गुप्ता पदस्थ है। यूपी तरफ से ट्रक एमपी की ओर जा रहा था जिसको कर्मचारी ने बार्डर पर रोक लिया। इस दौरान ट्रक चालक से वसूली करने लगा और उस पर रुपए देने का दबाव डालने के लिए ट्रक में लटक गया। अचानक चालक ने ट्रक बढ़ा दिया और कर्मचारी ट्रक में ही लटका रह गया। इस दौरान ड्राइवर ने उक्त कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। कर्मचारी चालक के पैर छूता रहा और उससे ट्रक रोकने की अपील कर रहा था लेकिन चालक हाइवे में ट्रक को दौड़ाता रहा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उक्त कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है।
