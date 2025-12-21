एमपी में 5 किमी. तक मंडी कर्मचारी को लटकाकर ड्राइवर ने दौड़ाया ट्रक, देखें वीडियो

यूपी-एमपी बार्डर हनुमना का यह वीडियो बताया जा रहा है। यूपी से धान का परिवहन रोकने के लिए हनुमना में चेक पोस्ट बनाया गया है। उक्त चेक पोस्ट में मंडी कर्मचारी राजकुमार गुप्ता पदस्थ है। यूपी तरफ से ट्रक एमपी की ओर जा रहा था जिसको कर्मचारी ने बार्डर पर रोक लिया। इस दौरान ट्रक चालक से वसूली करने लगा और उस पर रुपए देने का दबाव डालने के लिए ट्रक में लटक गया। अचानक चालक ने ट्रक बढ़ा दिया और कर्मचारी ट्रक में ही लटका रह गया। इस दौरान ड्राइवर ने उक्त कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। कर्मचारी चालक के पैर छूता रहा और उससे ट्रक रोकने की अपील कर रहा था लेकिन चालक हाइवे में ट्रक को दौड़ाता रहा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उक्त कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है।