सोशल मीडिया पर ट्रेंड में #MPCOLDWAVE, 5° से और नीचे गिरेगा पारा, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

बता दें कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मोड में एमपी में अचानक गिरते तापमान ने न सिर्फ जनजीवन प्रभावित किया है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर स्कूलों तक पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कई शहरों में तापमान पिछले 10 सालों में पहली बार इतना नीचे आया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री कम दर्ज हो रहा है। जो इस बार 5 से भी नीचे जा सकता है।