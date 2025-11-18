Weather Alert: एमपी में अचानक क्यों पड़ी इतनी सर्दी? कश्मीर से ठंडा हुआ भोपाल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Weather Alert: राजधानी में नवंबर में कड़ाके की सर्दी का 84 साल पुराना रेकार्ड टूट गया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री पर पहुंचा। यह नवंबर में सर्दी का नया रेकार्ड है। बता दें कि इन दिनों भोपाल के तापमान से ज्यादा कश्मीर का तापमान चल रहा है। वहां नवंबर में 10-20 डिग्री तापमान रहता है। जबकि भोपाल में नवंबर 1941 के बाद ऐसी सर्दी पड़ी है, जब भोपाल कश्मीर से भी सर्द हो चला है। जहां मौसम विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के लिए मौसब में बदलाव का यह ट्रेंड शोध का विषय है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम वैश्विक विषय है, इसलिए किसी एक स्थान के आधार पर इसका आंकलन संभव नहीं है। हालांकि, कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन से मौसम चक्र प्रभावित हो रहा है। इसका असर मौसम के हर सीजन में दिखाई भी दे रहा है। पेश है प्रवीण सावरकर की रिपोर्ट...