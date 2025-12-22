22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

Train Fare Increase : 26 दिसंबर से ट्रेन का किराया बढ़ाए जाने की उम्मीद है। भोपाल से दिल्ली एक तरफ का किराया 15 रुपए तक बढ़ सकता है। इसमें एसी क्लास में 25 से 30 रुपए तक अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 22, 2025

Train Fare Increase

यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे (Photo Source- Patrika)

Train Fare Increase : आगामी दिनों में रेल यात्रा करने की तैयारी में हैं तो ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देने जा रहा है। आने वाली 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दिल्ली जैसे रूट्स पर एक तरफ की यात्रा करीब 10 से 15 रुपए तक महंगी पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि, बीते पांच वर्षों में ये तीसरी बार है जब रेलवे ने टिकट किराया बढ़ाया है।

रेल मंत्रालय ने नई किराया संरचना दरों की घोषणा कर दी है। ये दरें 26 दिसंबर से देशभर में लागू कर दी जाएंगी। इसके तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।

भोपाल से दिल्ली-मुबई इतना बढ़ सकता है किराया

ऐसे में अगर गौर करें तो 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा के टिकट पर 26 दिसंबर के बाद करीब 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। भोपाल से दिल्ली और दूसरी और मुंबई की दूरी करीब 700 किमी है, इसलिए यहां जाने - आने वाले यात्रियों को एक तरफ का किराया 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकता है। दिल्ली-मुंबई जैसे लंबे रूट पर एसी क्लास में 25-30 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं।

रेलवे को होगा 600 करोड़ अतिरिक्त किराया

रेलवे का कहना है कि, ये बढ़ोतरी मामूली है। इससे चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी होगी। जुलाई 2025 में हुई पिछली बढ़ोतरी से अब तक 700 करोड़ रुपये कमाए जा चुके हैं। राहत की बात ये है कि, सब अर्बन ट्रेनें, मंथली सीजन टिकट और 215 कि.मी तक की साधारण यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 01:26 pm

Published on:

22 Dec 2025 01:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश में 68 करोड़ ई-मेल ID और पासवर्ड लीक ! तुरंत रीसेट करें ये 10 पासवर्ड

MP Cyber Police Alert
भोपाल

मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र, 15 औद्योगिक क्षेत्र

metropolitan region
भोपाल

नए साल में 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 13 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

Vande Bharat maintenance hub
भोपाल

भोपाल मेट्रो के सख्त नियम जारी, यात्रा से पहले ध्यान दें वरना कटेगा भारी चालान

Bhopal Metro Strict Guideline
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.