यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

Train Fare Increase : आगामी दिनों में रेल यात्रा करने की तैयारी में हैं तो ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देने जा रहा है। आने वाली 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दिल्ली जैसे रूट्स पर एक तरफ की यात्रा करीब 10 से 15 रुपए तक महंगी पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि, बीते पांच वर्षों में ये तीसरी बार है जब रेलवे ने टिकट किराया बढ़ाया है।