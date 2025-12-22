यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे (Photo Source- Patrika)
Train Fare Increase : आगामी दिनों में रेल यात्रा करने की तैयारी में हैं तो ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देने जा रहा है। आने वाली 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दिल्ली जैसे रूट्स पर एक तरफ की यात्रा करीब 10 से 15 रुपए तक महंगी पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि, बीते पांच वर्षों में ये तीसरी बार है जब रेलवे ने टिकट किराया बढ़ाया है।
रेल मंत्रालय ने नई किराया संरचना दरों की घोषणा कर दी है। ये दरें 26 दिसंबर से देशभर में लागू कर दी जाएंगी। इसके तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।
ऐसे में अगर गौर करें तो 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा के टिकट पर 26 दिसंबर के बाद करीब 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। भोपाल से दिल्ली और दूसरी और मुंबई की दूरी करीब 700 किमी है, इसलिए यहां जाने - आने वाले यात्रियों को एक तरफ का किराया 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकता है। दिल्ली-मुंबई जैसे लंबे रूट पर एसी क्लास में 25-30 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं।
रेलवे का कहना है कि, ये बढ़ोतरी मामूली है। इससे चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी होगी। जुलाई 2025 में हुई पिछली बढ़ोतरी से अब तक 700 करोड़ रुपये कमाए जा चुके हैं। राहत की बात ये है कि, सब अर्बन ट्रेनें, मंथली सीजन टिकट और 215 कि.मी तक की साधारण यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग