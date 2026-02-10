चिंताजनक: इन ‘4 कारणों’ से हर चौथा बच्चा डिप्रेशन का शिकार, काउंसलिंग में टूट रही चुप्पी

मैं पढ़ाई में ठीक हूं, लेकिन हर समय डर लगता है कि कहीं माता-पिता की उम्मीदों पर खरी न उतर पाऊंगी। यह सोचकर मुझे घबराहट होने लगती है। पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती हूं। यह कहना है शहर के एक पीजी कॉलेज में अध्ययरत छात्रा का। नेहा (परिवर्तित नाम) पिछले कुछ महीनों से लगातार तनाव, अनिद्रा और घबराहट से जूझ रही थी। कॉलेज काउंसलिंग सेल में उसने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। काउंसलर से बातचीत के बाद अब वह राहत महसूस कर रही है। बाबूलाल गौर भेल पीजी कॉलेज के काउंसलर राजेंद्र जैन के अनुसार हर सप्ताह 20-25 छात्र काउंसलिंग के लिए आते हैं। इनमें प्लेसमेंट, नौकरी और पारिवारिक अपेक्षाओं को लेकर तनाव प्रमुख है।