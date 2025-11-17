Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

सारंगपुर सीएमओ की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 फीट तक घिसटते हुए डिवाइडर पर चढ़ी

Agra Mumbai National Highway Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 10 फीट तक घिसटते चली गई कार...

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

Nov 17, 2025

Agra Mumbai National Highway Accident

Agra Mumbai National Highway Accident: सारंगपुर सीएमओ की क्षतिग्रस्त कार। (फोटो: पत्रिका)

Agra Mumbai National Highway Accident: आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुना बायपास से आगे शिवानी रेस्टोरेंट के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सारंगपुर नगर पालिका की सीएमओ ज्योति सुनहरे की कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

10 फीट तक घिसटती डिवाइडर पर चढ़ गई कार

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 10 फीट तक घिसटते चली गई कार और डिवाइडर पर चढ़ गई। खिड़की साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिस साइड ट्रक ने टक्कर मारी, उसी तरफ सीएमओ ज्योति सुनहरे बैठी थीं। गनीमत रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए और उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टक्कर के बाद ट्रक चालक को रोक भी लिया, लेकिन वह मौका देखते ही फरार हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी औरएमपीपुलिस टीम मौके पर पहुंची और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीएमओ ज्योति सुनहरे ने बताया कि वे शिवानी होटल से ब्यावरा की ओर निकल रही थी। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाहीपूर्ण तरीके से कार को टक्कर मार दी और आगे निकल गया।

ये भी पढ़ें

आलमी तब्लीगी इज्तिमा समापन आज: ग्लोबल कनेक्ट प्वाइंट बना भोपाल, 300 निकाह, 240 तरह के दुनियाभर के व्यंजन रहे खास
भोपाल
Aalami Tablighi Ijtema 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / सारंगपुर सीएमओ की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 फीट तक घिसटते हुए डिवाइडर पर चढ़ी

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

rajgarh
राजगढ़

एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन, अलर्ट पर प्रशासन

DELHI BLAST
राजगढ़

मौसम के मिजाज होंगे सख्त, 12,13,14,15 नवंबर को बारिश-शीतलहर का Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़

डिवाइडर से टकराते ही तीन पलटियां खाकर दूसरी सड़क पर गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत 3 गंभीर

Bhopal Bypass Accident
राजगढ़

डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी, फूट-फूट कर रोया, भाजपा विधायक पर आरोप, FIR

MP news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.