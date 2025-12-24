24 दिसंबर 2025,

राजगढ़

दिल्ली से आए अफसरों के सामने दंडवत हुए ‘भाजपा सांसद’, बोले- ‘बेवकूफों की तरह इंतजार करते रहे…’

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में उस वक्त लोग हैरान रह गए, जब सांसद रोडमल नागर अफसरों के सामने दंडवत हो गए।

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Dec 24, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में भाजपा सांसद रोडमल नागर उस वक्त भड़क गए, जब देश के पहले 24 घंटे पानी सप्लाई वाले गांव कुंडीवेह में मंगलवार को आयोजित जल अर्पण कार्यक्रम में प्रोटोकॉल व्यवस्था भारी पड़ती दिखी। तय समय पर पहुंचे सांसद रोडमल नागर को दिल्ली से आए अफसरों का लंबा इंतजार करना पड़ा। डेढ़ घंटे तक इंतजार करने के बाद जैसे ही जल निगम के सेक्रेटरी पहुंचे, सांसद ने सबके सामने उनको दंडवत प्रणाम किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि धन्य है आप लोग। हम बेवकूफ की तरह डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं। नाराज सांसद इसके बाद गांव की ओर रवाना हो गए।

क्या बोले भाजपा सांसद

भाजपा सांसद रोडमल नागर ने कहा कि मैंने दंडवत होकर यह कहा कि महाराज प्रोजेक्ट काफी लेट है। इसे समय से पूरा करवाओ। वैसे ही काम में काफी देर हो गई है। कुंडीबे सहित 25 गांवों में 24 घंटे पानी पहुंच रहा है। हालांकि काम बड़ा है। एलएनटी ऐसी कंपनी है।जिसके पास तगाड़ी-फावड़े तक नहीं हैं। इसीलिए जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। कार्यक्रम की देरी से ज्यादा प्रोजेक्ट की देरी पर हमारी नाराजगी थी।

इवेंट से कुछ नहीं होगा, जमीन पर करना होगा काम

रास्ते में सांसद का तेवर और तीखा हो गया। उन्होंने कहा कि हम लोकल हैं, हमें पता है क्या सही है और क्या गलत। सिर्फ ईवेंट करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम करना होगा। कार्यक्रम की देरी और प्रोजेक्ट की रफ्तार को लेकर उन्होंने खुलकर असंतोष जताया। हालांकि बाद में सांसद नागर ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं. बल्कि परियोजना में हो रही देरी को लेकर थी।

समय पर पूरा कर लिया जाए काम

आगे उन्होंने अफसरों से आग्रह किया कि देवता (चीफ सेक्रेटरी) अब और विलंब न हो. काम समय पर पूरा कराया जाए। कार्यक्रम में विधायक अमरसिंह यादव पहले ही पहुंच चुके थे। बाद में अपर सचिव जल जीवन मिशन भारत सरकार कमलकिशोर सोम प्रबंध संचालक मप्र केवीएस चौधरी, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले पहुंचे थे।

उन्होंने अफसरों से आग्रह किया कि देवता (चीफ सेक्रेटरी) अब और विलंब न हो. काम समय पर पूरा कराया जाए। कार्यक्रम में विधायक अमरसिंह यादव पहले ही पहुंच चुके थे। बाद में अपर सचिव जल जीवन मिशन भारत सरकार कमलकिशोर सोम् प्रबंध संचालक मप्र केवीएस चौधरी, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले पहुंचे थे।

डॉक्टर के सामने भी दंडवत हुए थे सांसद जी

बता दें कि, डॉक्टर के आगे भी दंडवत हो चुके... सांसद 25 सितंबर 2021 को पचोर के अस्पताल में चिकित्सक के सामने दंडवत हो चुके हैं। वहां पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे तक अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं था। लौटते समय जैसे ही सांसद के आने की खबर फैली. डॉक्टर पहुंचने लगे। तब गेट पर ही डॉक्टर को दंडवत कर व्यंग्य किया था।

