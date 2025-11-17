आलमी तब्लीगी इज्तिमा समापन आज: ग्लोबल कनेक्ट प्वाइंट बना भोपाल, 300 निकाह, 240 तरह के दुनियाभर के व्यंजन रहे खास

Alami Tablighi Ijtima 2025: भोपाल के बाहरी इलाके ईंटखेड़ी में शुक्रवार तड़के फजर की नमाज के साथ 78वां तब्लिगी इज्तिमा शुरू होते ही माहौल एकदम बदल गया। यहां तक कि मौसम ने भी करवट बदल ली। आसमान में ठंडी हवाएं थीं, तो जमीन पर लाखों कदमों की आहट, नवाबी शहर में सिर्फ एक ही चर्चा, यहां दुनिया भर के लोग आए हैं, एक ही जगह ठहरे हैं और एक ही मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर क मानवीय मेल-जोल है, जहां 19 देशों से जमातें आईं। 12 लाख से ज्यादा लोग इस आयोजन के गवाह बन गए। चार दिवसीय इस आयोजन का आज सोमावार को फज्र की नमाज के बाद समापन होने वाला है। लेकिन एक चर्चा छोड़ कर जा रहा है, 300 निकाह, 240 तरह के फूड स्टॉल और हर साल की तरह कई बेहतरीन व्यस्थाएं जो दुनिया भर के आयोजकों की प्रेरणा बन जाती हैं। यहां तक कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे इंतजाम जो मिसाल बन गई। यहां जानें क्यों