MP में ठंड ने बनाए नए रिकॉर्ड! देश के टॉप 10 सबसे सर्द शहर में ये शहर शामिल

Severe Cold Wave:प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। रात के तापमान में गिरावट के बाद रविवार को कई शहरों में दिन के तापमान में भी गिरावट आई। नवंबर में ठंड के इस दौर ने इंदौर में 50 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस बीच, भोपाल का न्यूनतम तापमान 84 साल पुराने रिकॉर्ड के करीब है।ग्वालियर में तापमान 3 साल पुराना रिकॉर्ड दोहरा रहा है। राजधानी में लोग सुबह से ही गर्म कपड़े पहने नजर आये. हल्की धूप के बावजूद ठंड का एहसास हुआ। (mp weather updates)