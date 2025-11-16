बड़ी करवाई: SDO-रेंजर समेत 16 अफसरों पर रातोंरात FIR, मचा हड़कंप, प्राचीन मंदिर से जुड़ा है मामला

barghat hanuman temple vandalism case (फोटो- सोशल मीडिया)
Hanuman Temple Vandalism:सिवनी के बरघाट थाना क्षेत्र (Barghat police station) के ग्राम बेहरई में स्थित प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप मामले में पुलिस ने मप्र राज्य वन विकास लि. बरघाट परियोजना मंडल के एसडीओ, रेंजर, नाकेदार समेत 16 लोगों पर एफआइआर दर्ज किया है।
शुक्रवार को बरघाट थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरई वन डिपो के पास स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए विश्व हिन्दू परिषद सहित अन्य हिन्दू संगठन ने विरोध जताया था। देर रात तक संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण थाना में डटे रहे। आरोप है कि मप्र राज्य वन विकास लि. बरघाट परियोजना मंडल के अधिकारियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मंदिर में तोड़फोड़ की। (MP News)
ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ माह से मंदिर परिसर में एक बाबाजी निवास कर रहे थे। आरोप है कि 14 नवंबर को वन विभाग के एसडीओ अनिल क्षत्रिय, रेंजर दिनेश झारिया, रवि गेडाम, पिचले, शैलेन्द्र परते, डिप्टी रेंजर सहित नाकेदारों व चौकीदारों की टीम मंदिर पहुंची और पूजन सहित मंदिर की सामग्री अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुजारी को अभिरक्षा में ले लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने न तो राजस्व विभाग को सूचना दी और न ही पुलिस को अवगत कराया। मौके पर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज के भी आरोप लगाए गए हैं।
मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप को लेकर पुलिस ने मप्र राज्य वन विभाग लि. बरघाट परियोजना मंडल के एसडीओ अनिल क्षत्रिय, रेंजर दिनेश झारिया, रवि गेडाम, पिचले, शैलेन्द्र परते, डिप्टी रेंजर, नाकेदार, चौकीदार समेत विभाग के १६ लोगों पर बीएनएस सहित अन्य धारा में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
घटना की जानकारी मिलने पर विधायक कमल मर्सकोले मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा कि बिना विभागीय समन्वय और धार्मिक सम्मान का ध्यान रखे कार्रवाई करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने मंदिर को पूर्व स्थिति में बहाल करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना से नाराज विहिप सहित अन्य संगठनों ने बरघाट थाना प्रभारी को जापन सौंपा और संबंधित वन अधिकारियों, कर्मचारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।
बरघाट परियोजना मंडल के संभागीय प्रबंधक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शुकवार को ही क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर को एसडीओ अनिल क्षत्रिय, रेंजर रवि गेडाम, दिनेश झारिया को निलंबित करने की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि शनिवार को इस संबंध में कोई आदेश शाम तक नहीं आया था। संभागीय प्रबंधक ने पत्र में लिखा है कि तीनों ने बल पूर्वक बिना किसी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना बेहरई परिक्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण हटाए जाने की अवैध कार्रवाई की है। (MP News)
