हवन-पूजन के साथ 99 मंडलों में हुआ अक्षत कलश वितरण

सिवनी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देशभर में आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला के अंतर्गत सिवनी जिले में भी भव्य स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में प्रस्तावित विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियों का शुभारंभ हवन-पूजन एवं अक्षत कलश वितरण के साथ विधिवत रूप से संपन्न हुआ। यह पावन कार्य वृंदावन से पधारे संत कथावाचक कन्हैया महाराज के कर-कमलों से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सिवनी जिले के 99 मंडलों एवं 16 बस्तियों के लिए पवित्र अक्षत कलशों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता गाजे-बाजे के साथ उपस्थित हुए और श्रद्धा भाव से अक्षत कलश प्राप्त किए। आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सिवनी जिले में 15 से 30 जनवरी तक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन नगरीय क्षेत्रों में बस्ती स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल स्तर पर किया जाएगा। इन आयोजनों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सज्जन शक्तियां आगे आकर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।