सिवनी-बालाघाट एवं सिवनी-मंडला मार्ग पर परेशानी होगी दूर, मरम्मत कराएगा विभाग

सिवनी. जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन आरओबी की सर्विस लेन के डामरीकरण कार्य का काम जल्द किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर शीतला पटले ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। बता दें कि डामरीकरण न होने की वजह से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास रहवासी भी परेशान हैं। इसके अलावा सिवनी-मंडला एवं सिवनी-बालाघाट मार्ग पर मरम्मत कराई जाएगी। बुधवार को कलेक्टर ने जिले में जारी विकास एवं निर्माण कार्यों की विभागवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा हेतु निर्माण विभागों की बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, सर्व शिक्षा अभियान, जनजातीय कार्य विभाग, बीडीसी, नगरपालिका, जल संसाधन विभाग सहित अन्य निर्माण एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभागों के अंतर्गत निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र, आईटीआई, स्कूल छात्रावास भवन, सडक़, पुल-पुलिया सहित अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को सिवनी-बालाघाट एवं सिवनी-मंडला मार्ग की मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन आरओबी की सर्विस लेन के डामरीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक मरम्मत, साइनेज एवं सोल्डर मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी निर्माण विभागों को निर्देशित किया कि शासकीय भवनों के निर्माण के दौरान संबंधित विभागाध्यक्षों एवं संस्था प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं। बैठक में जल संसाधन विभाग की वृहद सिंचाई परियोजनाओं, प्रगतिरत बांधों एवं नहर निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। शेर परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर चर्चा करते हुए अनाधिकृत रूप से पंप से सिंचाई करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए, ताकि टेल क्षेत्र के किसानों को समुचित जल उपलब्ध हो सके। कलेक्टर ने पीएचई विभाग को ग्राम पंचायतों में एकल नलजल योजनाओं के हैंडओवर एवं सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल टंकियों की नियमित सफाई एवं जल गुणवत्ता सैंपलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं जल निगम के अंतर्गत संचालित समूह नलजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान पायली समूह नलजल योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।