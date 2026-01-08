बाघ के हमला करने मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व के छिंदवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत गुमतरा कोर वन परिक्षेत्र में बीट छेडिय़ा अंतर्गत महादेव घाट के पास मिले युवक के शव मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि उसका शिकार बाघ ने ही किया था। वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास जांच पड़ताल की, जहां उन्हें हिंसक प्राणी के पैर के निशान मिले हैं। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य बाघ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तीन से चार दिन में रिपोर्ट आने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ 36 घंटे से अधिक समय तक जंगल में युवक के शव का पड़ा रहना भी विभाग की लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। जानकारों का कहना है कि वन विभाग की पेट्रोलिंग कमजोर पड़ती जा रही है। अगर समय रहते विभाग के कर्मी युवक को जंगल में प्रवेश करते देख लेते तो शायद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। उल्लेखनीय है कि कुरई थाना क्षेत्र के टिकाड़ी माल ग्राम निवासी कमल उइके(43) का मंगलवार सुबह महादेव घाट के पास क्षत-विक्षत अवस्था में शव पाया गया था। परिजनों ने 5 जनवरी की शाम को जमतरा पहुंचकर पेंच टाइगर रिजर्व के स्टॉफ को कमल के 4 जनवरी की शाम से लापता होने की सूचना दी थी। मंगलवार को सुबह पुलिस एवं वन कर्मी जंगल में कमल की खोजबीन करने निकले तो उन्हें पेंच नदी के किनारे कमल का शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला।