MP में आधा सैकड़ा पंचायत और सहायक सचिव का कटा वेतन, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई

इस बार भी जो निराकरण को प्रतिशत है, वह अन्य विकासखंड की अपेक्षा कम हैं। जिला पंचायत सीईओ गूगल मीट के माध्यम से शिकायतों के निराकरण की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जो मीटिंग में अनुपस्थित रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं लेकिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य में घटिया निर्माण और निर्माण से पूर्व राशि निकालने की शिकायत ज्यादातर सीएम हेल्पलाइन में हुई हैं, जिनको ग्रामीण लेने को तैयार नहीं हैं। पंचायतों में हो रही गड़बड़ी को लेकरजनपद सीईओ की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।