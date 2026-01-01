नवोदय विद्यालय जौरा मेें पीटी टीचर से प्रताडि़त 150 छात्रों ने अपने को कमरे में किया बंद



जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्कूल में कक्षाएं शुरू होने का समय हो गया लेकिन प्रबंधन ने देखा कक्ष खाली पड़े हैं, छात्र नहीं आए हैं। तब हॉस्टल जाकर देखा तो पता चला कि छात्रों ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। प्रबंधन ने छात्रों ने पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं आएंगे, गेट नहीं खोलेंगे। छात्रों ने पीटी शिक्षक आशुतोष तिवारी पर आरोप लगाए, जबकि विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि 12वीं कक्षा के 10 से 12 छात्रों के पास मोबाइल फोन पाए गए थे, जिन्हें नियमों के तहत जब्त किया गया था। स्कूल प्रबंधन ने एक दिन पूर्व अनुशासनहीनता के आरोप में तीन छात्रों को सस्पेंड भी किया है। पी टी टीचर की प्रताडऩा से तंग आकर छात्रों ने सुबह सात बजे अपने आपको होस्टल में बंद किया और 11 बजे छात्रों को बाहर निकाला जा सका। स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल पी टी टीचर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनके द्वारा पूर्व में भी कई विजिट पर आए अधिकारियों को पीटी टीचर के खिलाफ आवेदन दिया है लेकिन कार्रवाई न करते हुए