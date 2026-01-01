नवोदय विद्यालय जौरा मेें पीटी टीचर से प्रताडि़त 150 छात्रों ने अपने को कमरे में किया बंद

मुरैना. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जौरा मुरैना में बुधवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 150 छात्रों ने पीटी टीचर की प्रताडऩा से तंग आकर खुद को स्कूल परिसर में स्थित उदयगिरि होस्टल में बंद कर लिया। स्कूल प्रबंधन द्वारा समझाने के बाद भी छात्रों ने कुंडी नहीं खोली। सूचना मिलने पर एसडीएम शुभम शर्मा, थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को काफी समझाया लेकिन कुंडी नहीं खोली गई तब पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पीछे के गेट का ताला तोडकऱ छात्रों को बार निकाला गया, हालांकि ताला तोडऩे की अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है।
जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्कूल में कक्षाएं शुरू होने का समय हो गया लेकिन प्रबंधन ने देखा कक्ष खाली पड़े हैं, छात्र नहीं आए हैं। तब हॉस्टल जाकर देखा तो पता चला कि छात्रों ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। प्रबंधन ने छात्रों ने पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं आएंगे, गेट नहीं खोलेंगे। छात्रों ने पीटी शिक्षक आशुतोष तिवारी पर आरोप लगाए, जबकि विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि 12वीं कक्षा के 10 से 12 छात्रों के पास मोबाइल फोन पाए गए थे, जिन्हें नियमों के तहत जब्त किया गया था। स्कूल प्रबंधन ने एक दिन पूर्व अनुशासनहीनता के आरोप में तीन छात्रों को सस्पेंड भी किया है। पी टी टीचर की प्रताडऩा से तंग आकर छात्रों ने सुबह सात बजे अपने आपको होस्टल में बंद किया और 11 बजे छात्रों को बाहर निकाला जा सका। स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल पी टी टीचर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनके द्वारा पूर्व में भी कई विजिट पर आए अधिकारियों को पीटी टीचर के खिलाफ आवेदन दिया है लेकिन कार्रवाई न करते हुए
नवोदय विद्यालय के छात्रों ने कहा है कि सर्दी का समय चल रहा है, पांच मिनट भी सुबह लेट हो जाते तो पी टी टीचर गालियां देकर अभद्रता करते और पूर्व में मारपीट भी कर चुके हैं। पालक आते तो उनको भी जलील करते हैं।
छात्रों ने पी टी टीचर द्वारा प्रताडऩा की शिकायत की है। उधर प्रबंधन ने भी छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता करने की बात की है।
मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
