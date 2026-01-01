साहब! खेतों में गंदा पानी भरने से नष्ट हो रही है फसल



जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले अतिक्रमण, नाला निर्माण, गंदे पानी की निकासी, आम रास्तों पर कब्जा, शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण और पेंशन से जुड़े मामले रहे। पहाडगढ़़ विकासखंड के धोधा गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने नाली पर हुए पक्के अतिक्रमण को लेकर शिकायत की। कई किसान मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनाओं से जुड़े आवेदन लेकर पहुंचे, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निराकरण किया गया। नगर के वार्डवासियों ने गढ़ी स्कूल के चारों ओर पक्के अतिक्रमण को हटाने की मांग की। वहीं खारे कुआं क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा मंदिर की भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत की, जिस पर जांच के निर्देश दिए गए। जौरा के कोली पाड़ा निवासी सूरज गुप्ता ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत दर्ज कराई। वार्ड 18 में आम रास्ते पर अतिक्रमण, पोर्टल पर पट्टे के आवेदन अपलोड न होने, वार्ड 3 में शासकीय भूमि पर पक्के अतिक्रमण की शिकायतें भी सामने आईं। मंदिर के समीप संचालित मीट की दुकान हटाने, सब्जी मंडी चौराहे पर ताजिया की दुकान पर पक्के निर्माण को लेकर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और दिव्यांगजन जनसुनवाई में पहुंचे। गल्ला मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत युवाओं ने की, जिस पर कलेक्टर ने आवेदन जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला को सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।