मुरैना

साहब! खेतों में गंदा पानी भरने से नष्ट हो रही है फसल

कलेक्टर ने जौरा में की जनसुनवाई, चली चार घंटे, उमड़ी भीड़, 170 आवेदन आए, जिला मुख्यालय पर भी आए 438 लोग

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 01, 2026

मुरैना. साहब! हमारे खेतों में गंदा पानी पहुंचने से फसल नष्ट हो रही है। समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, उक्त शिकायत लेकर जाफराबाद के किसान जौरा में कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर उनको अधीनस्थों को समस्या के निराकरण की दिशा में निर्र्देश दिए। इस बार मंगलवार को जौरा एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जनसुनवाई की। यहां बडी संख्या में लोग समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर के जौरा पहुंचने की सूचना मिलते ही जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। करीब चार घंटे तक चली जनसुनवाई में 170 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अंतिम समय तक भी लोग शिकायत आवेदन लेकर कतार में खड़े रहे।


जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले अतिक्रमण, नाला निर्माण, गंदे पानी की निकासी, आम रास्तों पर कब्जा, शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण और पेंशन से जुड़े मामले रहे। पहाडगढ़़ विकासखंड के धोधा गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने नाली पर हुए पक्के अतिक्रमण को लेकर शिकायत की। कई किसान मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनाओं से जुड़े आवेदन लेकर पहुंचे, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निराकरण किया गया। नगर के वार्डवासियों ने गढ़ी स्कूल के चारों ओर पक्के अतिक्रमण को हटाने की मांग की। वहीं खारे कुआं क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा मंदिर की भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत की, जिस पर जांच के निर्देश दिए गए। जौरा के कोली पाड़ा निवासी सूरज गुप्ता ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत दर्ज कराई। वार्ड 18 में आम रास्ते पर अतिक्रमण, पोर्टल पर पट्टे के आवेदन अपलोड न होने, वार्ड 3 में शासकीय भूमि पर पक्के अतिक्रमण की शिकायतें भी सामने आईं। मंदिर के समीप संचालित मीट की दुकान हटाने, सब्जी मंडी चौराहे पर ताजिया की दुकान पर पक्के निर्माण को लेकर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और दिव्यांगजन जनसुनवाई में पहुंचे। गल्ला मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत युवाओं ने की, जिस पर कलेक्टर ने आवेदन जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला को सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय पर सुनी गईं 438 आवेदकों की समस्याएं

जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय मुरैना में की गई। इस दौरान कुल 438 आवेदकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना गया। कुछ आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्राप्त आवेदनों के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए।इस अवसर पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

चम्बल आयुक्त ने सुनी 32 आवेदकों की समस्याएं

चम्बल संभागीय मुख्यालय पर मंगलवार को चम्बल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार द्वारा चम्बल भवन में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान कुल 32 आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत कीं, जिन्हें आयुक्त द्वारा गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में राजस्व, अतिक्रमण, भूमि विवाद सहित अन्य विषयों से संबंधित समस्याएं सम्मिलित थीं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / साहब! खेतों में गंदा पानी भरने से नष्ट हो रही है फसल

