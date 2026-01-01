घटिया निर्माण पर चार इंजीनियरों का एक-एक माह का वेतन राजसात

अब तक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी गोलमाल करके बच जाया करते थे। फर्जी भुगतान व काम न होने के बावजूद भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाता था। मुरैना जिले की जनपद पंचायत जौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुढ़ाचंबल में कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने चार उपयंत्रियों का एक माह का वेतन राजसात, वर्तमान व तत्कालीन पंचायत सचिवों को निलंबित करने और रोजगार सहायक का ५० प्रतिशत वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।