भोपाल

देश में 68 करोड़ ई-मेल ID और पासवर्ड लीक ! तुरंत रीसेट करें ये 10 पासवर्ड

MP Cyber Police Alert: मध्यप्रदेश में साइबर पुलिस ने 68 करोड़ ई-मेल-पासवर्ड लीक की आशंका पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है...

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 22, 2025

MP Cyber Police Alert

MP Cyber Police Alert (Photo Source- freepik)

Cyber attack:मध्यप्रदेश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीते दिन मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ई-मेल आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। यह डेटा लीक साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान बन गया है।

एडवाइजरी में कहा है कि अगर ई-मेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य एप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट करें। साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना और अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग पासवर्ड रखना सबसे प्रभावी बचाव है।

तुरंत करें ये काम

साइबर पुलिस ने लोगों से कहा है कि इस समय छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ठगों से बचने के लिए अपने ई-मेल और सभी जरूरी अकाउंट्स का पासवर्ड तुरंत बदलें। हर अकाउंट के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। पासवर्ड में नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल न करें। Two Factor Authentication (2FA) जरूर ऑन करें।

साथ ही पब्लिक Wi-Fi पर बैंकिंग या जरूरी लॉगइन न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस थाने में दें। याद रखें, एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकती है।

कभी न बनाएं ये 10 पासवर्ड

123456
123456789
password
12345678
123123
111111
1234567890
1234567
abc123
qwerty

22 Dec 2025 01:28 pm

