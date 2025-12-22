देश में 68 करोड़ ई-मेल ID और पासवर्ड लीक ! तुरंत रीसेट करें ये 10 पासवर्ड

Cyber attack:मध्यप्रदेश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीते दिन मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ई-मेल आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। यह डेटा लीक साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान बन गया है।