मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

सीएम मोहन यादव फिलहाल दिल्ली में अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत स्थानीय कार्यों में शामिल होंगे। इसमें एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग शामिल है। सीएम दोपहर 02:40 बजे नई दिल्ली से भोपाल लौटेंगे। इसके बाद, दोपहर 03:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम साबित होने की संभावना है।