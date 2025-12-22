22 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting : सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 22, 2025

Mohan Cabinet Meeting

मोहन कैबिनेट की बैठक आज (Photo Source- Patrika)

Mohan Cabinet Meeting :मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें मुख्य रूप से सड़क परियोजन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।

सीएम मोहन यादव फिलहाल दिल्ली में अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत स्थानीय कार्यों में शामिल होंगे। इसमें एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग शामिल है। सीएम दोपहर 02:40 बजे नई दिल्ली से भोपाल लौटेंगे। इसके बाद, दोपहर 03:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम साबित होने की संभावना है।

बैठक में ये प्रस्ताव आएंगे!

मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 62.795 किमी के बड़वाह - धामनोद टू-लेन मार्ग को 2508.21 करोड़ की लागत से फोर-लेन मय पेव्ड शोल्डर हाइब्रिड एन्यूटी माडल (40:60) अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत होगा।

परियोजना की सिविल लागत 982.56 करोड़ रुपए है। यह मार्ग बड़वाह, मंडलेश्वर, महेश्वर और धामनोद से गुजरते हुए दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच 52 इंदौर-सेंधवा-मुंबई एवं एनएच 347 बीजी इंदौर-बुरहानपुर-एदिलाबाद) को जोड़ता है। इसके अलावा और भी अहम प्रस्ताव आएंगे।

22 Dec 2025 11:56 am

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

