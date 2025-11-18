इंदिरा गांधी का ‘छिंदवाड़ा प्रयोग’, एक नेता, एक परिवार से बढ़कर कमलनाथ पर भरोसे की कहानी, क्या आपने सुनी है?

MP News: मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक कहावत अक्सर कही-सुनी जाती है, छिंदवाड़ा की मिट्टी कांग्रेस की नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की देन है।' यह कहावत एक मजाकिया पंक्ति नहीं है, इससे इतर एक राजनीतिक भावना है, जिसकी वजह 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के एक बेहद शांत लेकिन रणनीतिक निर्णय में छिपी थी। कहा जाता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा तोहफे में दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या यह सच है कि ये केवल तोहफा था? आज 18 नवंबर को जहां कमलनाथ का जन्मदिन है, तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का, इस मौके पर ये कहानी एक बार फिर चर्चा में है, आप भी पढ़ें इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति और कमलनाथ पर भरोसे की अनकही कहानी...