नर्मदापुरम

सफर होगा आसान: करोड़ों खर्च कर बनाई जाएंगी सीमेंटेड सड़कें, चकाचक होगा ये शहर

MP News: बारिश में हर साल खराब होने वाली डामर सड़कें अब बीते समय की बात होंगी। 15 करोड़ की लागत से सीसी रोड बनेंगी जिससे पर्यटकों का सफर आसान होगा।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Nov 19, 2025

pachmarhi rainproof cc road construction project mp news

pachmarhi rainproof cc road construction project (फोटो- सोशल मीडिया)

Road construction: फिरंगी सरकार के दौर में विकसित हुए हिल स्टेशन पचमढ़ी (Pachmarhi) की अंदरुनी डामर सड़कें आज भी दशकों पुरानी तकनीक से बनी हैं। जो बारिश में हर साल खराब हो जाती थी। इससे पर्यटकों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। लोक निर्माण विभाग पचमढ़ी शहर के अंदर अब सीमेंट की सड़कें बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में 15 करोड़ की लागत से 9.50 किलोमीटर में सीसी रोड बनेंगी। (MP News)

तीन सड़कों पर बसा है शहर

दरअसल हिल स्टेशन पचमढ़ी तीन सड़कों पर बसा है। इसमें एक सड़क महादेव और दूसरी धूपगढ़ की ओर जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड से सिविल लाइन तक शहर के अंदर लगभग 16 किलोमीटर की डामर की सड़कें हैं। इनका निर्माण अंग्रेज सरकार के दौर में किया गया था। इसके बाद से पीडब्ल्यूडी इसका मेंटेनेंस करती रही है। अब पचमढ़ी के प्रमुख स्थानों से गुजरने वाली 9.50 किलोमीटर की सीसी रोड़ का निर्माण करने की योजना है। इनको 5.50 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसमें सीमेंट के ही शोल्डर होंगे। विभाग का कहना है कि सीसी रोड पर बारिश के पानी का असर नहीं होगा।

चौड़ीकरण भी किया जाएगा

हिल स्टेशन की डामर सड़कों को गड्‌ढा मुक्त करने के लिए विभाग ने अभियान चलाया है। इसके तहत सड़कों का पैच वर्क किया जा रहा है। ताकि यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके तहत वह सड़कें शामिल की गई हैं जो सीसी रोड प्राजेक्ट से बाहर हैं। और इन सड़कों पर पर्यटकों का आवागमन भी होता है।

बड़ा महादेव मंदिर तक 11 किलोमीटर और धूपगढ़ तक 6.4 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण शुरु हो गया है। लगभग 32 करोड़ की लागत से इन दोनों सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दोनों सड़कें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आने के कारण कई जगह से अनुमतियां लेनी पड़ी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरु हो सका है। अब लोगों को इससे राहत मिलेगी। (MP News)

गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने चलाया अभियान

पहले चरण में पचमढ़ी के प्रमुख क्षेत्रों की 9.50 किमी की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनका चौड़ीकरण भी किया जाएगा। बाकी सड़कों को गड्‌ढामुक्त करने के लिए पैच वर्क किया जा रहा है। सीसी रोड निर्माण के लिए टेंडर बुलाए हैं। अनुराग सिंह, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी

Published on:

19 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / सफर होगा आसान: करोड़ों खर्च कर बनाई जाएंगी सीमेंटेड सड़कें, चकाचक होगा ये शहर

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

