सफर होगा आसान: करोड़ों खर्च कर बनाई जाएंगी सीमेंटेड सड़कें, चकाचक होगा ये शहर

दरअसल हिल स्टेशन पचमढ़ी तीन सड़कों पर बसा है। इसमें एक सड़क महादेव और दूसरी धूपगढ़ की ओर जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड से सिविल लाइन तक शहर के अंदर लगभग 16 किलोमीटर की डामर की सड़कें हैं। इनका निर्माण अंग्रेज सरकार के दौर में किया गया था। इसके बाद से पीडब्ल्यूडी इसका मेंटेनेंस करती रही है। अब पचमढ़ी के प्रमुख स्थानों से गुजरने वाली 9.50 किलोमीटर की सीसी रोड़ का निर्माण करने की योजना है। इनको 5.50 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसमें सीमेंट के ही शोल्डर होंगे। विभाग का कहना है कि सीसी रोड पर बारिश के पानी का असर नहीं होगा।