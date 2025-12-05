बड़ी खबर: जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, 15% तक बढ़ेंगे रेट, ये है कारण

narmadapuram property rate hike (फोटो- Freepik)
Plot-Makaan Price Increase:नर्मदापुरम शहर में मकान, प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। शहरी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में तो जमीनों के दामों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी (Property rate hike) हो सकती है। अप्रेल 2026 में जारी होने वाली गाइड लाइन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए तहसीलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। (mp news)
नई गाइड लाइन बनाने के लिए पंजीयन विभाग जिलेभर में उन क्षेत्रों को चिह्नित कर रहा है जहां से सबसे अधिक मकान, प्लॉट की ब्रिकी हुई है। इसका डेटा उप पंजीयक कार्यालय से लिया जा रहा है। इसमें नर्मदापुरम शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के 400 लोकेशन में पड़ताल की गई है।
इसमें मालाखेड़ी, हाउसिंग बोर्ड, मालाखेड़ी तिराहा से कुलामढ़ी रोड, रसूलिया, फेफरताल, कंचन नगर सहित एसपीएम गेट तीन के आसपास के क्षेत्र में अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है।
यहां लोगों ने मकान, फ्लैट, प्लॉट अधिक खरीदी की है। इसलिए इन क्षेत्रों में जमीनों के वर्तमान कीमत में 15 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। गाइड लाइन जारी करने के लिए जिला पंजीयन कार्यालय ने तहसीलों से 15 जनवरी तक प्रस्ताव मांगे हैं। इन्हें जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखेंगे। अनुमोदन होने के बाद प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय भोपाल से होगा।
शहरी क्षेत्र सहित तहसील की 400 लोकेशनों में कई जगह की गाइड लाइन यथावत रहने की संभावना भी है। कुछ क्षेत्रों में पंजीयन नाम मात्र के हुए हैं। इसलिए वहां दाम कम भी हो सकते हैं।
मुख्यालय के उपपंजीयक कार्यालय से नवंबर महीने में शहरी क्षेत्र से आसपास की 400 लोकेशन पर 600 रजिस्ट्रियां की गई हैं। इससे विभाग को लगभग 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। जिन क्षेत्रों से शासन को अधिक राजस्व मिला है। उन्हें चिह्नित किया गया है। (mp news)
जिले की नई गाइड लाइन के लिए तहसीलों से से 15 जनवरी तक प्रस्ताव मांगे है। इन्हें जिला मूल्यांकन समिति में रखा जाएगा। शहरी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर 10 से 15 प्रतिशत तक गाइड लाइन बढ़ सकती है।- राजीव सोरते, जिला पंजीयक, नर्मदापुरम
