बड़ी खबर: जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, 15% तक बढ़ेंगे रेट, ये है कारण

Plot-Makaan Price Increase:नर्मदापुरम शहर में मकान, प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। शहरी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में तो जमीनों के दामों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी (Property rate hike) हो सकती है। अप्रेल 2026 में जारी होने वाली गाइड लाइन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए तहसीलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। (mp news)