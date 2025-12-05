कुख्यात इंटरनेशनल महिला तस्कर को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा से पकड़ लाई फोर्स

Smuggler Yangchen Lachungpa from Satpura Tiger Reserve arrested in Sikkim
Satpura Tiger Reserve - नर्मदापुरम के सतपुडा टाइगर रिजर्व में 2015 में टाइगर, पेंगोलिन के शिकार के मामले में फरार इंटरनेशनल बाघ तस्कर महिला यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 10 साल से फरार थी। मध्यप्रदेश की स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की जॉइंट टीम ने यांगचेन लाचुंगपा को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा के पास से पकड़ा। उसे पकड़ने के लिए टीम कई महीनों से उसके मूवमेंट पर नजर रख रही थी। बाघ व अन्य पशुओं के अंगों की तस्करी करने वाली यांगचेन लाचुंगपा अपने ठिकाने बदलती रहती थी। उसे अभी सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है।
सतपुडा टाइगर रिजर्व अधिकारियों के अनुसार स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स व वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने महिला तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाया था। 2 दिसम्बर को उसे भारत, चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम से पकड़ लिया गया। सिक्किम के जिस दूरदराज इलाके से यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार किया गया वहां तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस था।
यांगचेन लाचुंगपा मूलत: तिब्बत की है। कुख्यात वन्य तस्कर जयय तामंग उसका पति था जिसने भारत से नेपाल व तिब्बत होते हुए चीन तक वन्य जीवों के अंगों की तस्करी की थी। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े थे। एसटीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि यांगचेन लाचुंगपा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने 195 देशों में अलर्ट जारी किया था। उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए सिक्किम में स्थानीय लोगों ने टीम का जबर्दस्त विरोध भी किया।
