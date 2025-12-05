5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

कुख्यात इंटरनेशनल महिला तस्कर को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा से पकड़ लाई फोर्स

Satpura Tiger Reserve- सतपुडा टाइगर रिजर्व से की बाघ तस्करी, 10 साल से फरार थी यांगचेन लाचुंगपा

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

deepak deewan

Dec 05, 2025

Smuggler Yangchen Lachungpa from Satpura Tiger Reserve arrested in Sikkim

Smuggler Yangchen Lachungpa from Satpura Tiger Reserve arrested in Sikkim

Satpura Tiger Reserve - नर्मदापुरम के सतपुडा टाइगर रिजर्व में 2015 में टाइगर, पेंगोलिन के शिकार के मामले में फरार इंटरनेशनल बाघ तस्कर महिला यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 10 साल से फरार थी। मध्यप्रदेश की स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की जॉइंट टीम ने यांगचेन लाचुंगपा को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा के पास से पकड़ा। उसे पकड़ने के लिए टीम कई महीनों से उसके मूवमेंट पर नजर रख रही थी। बाघ व अन्य पशुओं के अंगों की तस्करी करने वाली यांगचेन लाचुंगपा अपने ठिकाने बदलती रहती थी। उसे अभी सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है।

सतपुडा टाइगर रिजर्व अधिकारियों के अनुसार स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स व वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने महिला तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाया था। 2 दिसम्बर को उसे भारत, चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम से पकड़ लिया गया। सिक्किम के जिस दूरदराज इलाके से यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार किया गया वहां तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस था।

इंटरपोल ने 195 देशों में अलर्ट जारी किया

यांगचेन लाचुंगपा मूलत: तिब्बत की है। कुख्यात वन्य तस्कर जयय तामंग उसका पति था जिसने भारत से नेपाल व तिब्बत होते हुए चीन तक वन्य जीवों के अंगों की तस्करी की थी। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े थे। एसटीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि यांगचेन लाचुंगपा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने 195 देशों में अलर्ट जारी किया था। उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए सिक्किम में स्थानीय लोगों ने टीम का जबर्दस्त विरोध भी किया।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 04:36 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / कुख्यात इंटरनेशनल महिला तस्कर को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा से पकड़ लाई फोर्स

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, 15% तक बढ़ेंगे रेट, ये है कारण

narmadapuram property rate hike plot makaan price increase mp news
नर्मदापुरम

किसान की अनोखी कलाकारी, 9 अनाजों से बना डाली पुतिन और मोदी की तस्वीर, इसमें छिपा है खास संदेश

Farmer Unique Artwork
नर्मदापुरम

MP के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

supreme court order night safari ban satpura tiger reserve mp news
नर्मदापुरम

पचमढ़ी हेलीकॉप्टर सेवा ठप! नहीं मिल रही जमीन, अब 40 KM दूर बनेगा हेलीपैड

pachmarhi helicopter service stopped helipad land issue mp news
नर्मदापुरम

बदल गई परीक्षा की डेट, अब 15 दिन लेट होंगे हाफ इयरली एग्जाम, नया शेड्यूल जारी

sir survey class 3rd to 8th midterm exam new timetable mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.