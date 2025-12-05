कुख्यात इंटरनेशनल महिला तस्कर को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा से पकड़ लाई फोर्स

Satpura Tiger Reserve - नर्मदापुरम के सतपुडा टाइगर रिजर्व में 2015 में टाइगर, पेंगोलिन के शिकार के मामले में फरार इंटरनेशनल बाघ तस्कर महिला यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 10 साल से फरार थी। मध्यप्रदेश की स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की जॉइंट टीम ने यांगचेन लाचुंगपा को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा के पास से पकड़ा। उसे पकड़ने के लिए टीम कई महीनों से उसके मूवमेंट पर नजर रख रही थी। बाघ व अन्य पशुओं के अंगों की तस्करी करने वाली यांगचेन लाचुंगपा अपने ठिकाने बदलती रहती थी। उसे अभी सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है।