एमपी में सरकारी क्वार्टर में हेड कॉन्स्टेबल ने दी जान

जानकारी के अनुसार मनीष बामनिया का मुख्य निवास धार जिले के नर्झली दही के पास बताया गया है। वर्तमान में वे बड़वानी की न्यू डीआरपी लाइन में सरकारी क्वार्टर में अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी कुक्षी के स्वास्थ्य विभाग में नर्स हैं और कई वर्षों से पदस्थ हैं। सुबह उनके भाई कमरे पर पहुंचे, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद साथ में रहने वाले वीरसिंह ने दरवाजा तोड़ा, जहां मनीष बामनिया पंखे से रस्सी के सहारे फांसी पर लटके मिले। कमरे में कुर्सी नीचे गिरी हुई थी।