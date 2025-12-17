17 दिसंबर 2025,

बुधवार

बड़वानी

एमपी में सरकारी क्वार्टर में हेड कॉन्स्टेबल ने दी जान

mp news: DRP लाइन में सरकारी क्वार्टर में प्रधान आरक्षक के फांसी लगाने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जांच जारी ।

Google source verification

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Dec 17, 2025

barwani

head constable suicide in government quarter

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी शहर की चुनाभट्टी रोड स्थित न्यू डीआरपी लाइन क्षेत्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष बामनिया (उम्र लगभग 40 वर्ष) ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रधान आरक्षक ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।

अकेले रहते थे प्रधान आरक्षक

जानकारी के अनुसार मनीष बामनिया का मुख्य निवास धार जिले के नर्झली दही के पास बताया गया है। वर्तमान में वे बड़वानी की न्यू डीआरपी लाइन में सरकारी क्वार्टर में अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी कुक्षी के स्वास्थ्य विभाग में नर्स हैं और कई वर्षों से पदस्थ हैं। सुबह उनके भाई कमरे पर पहुंचे, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद साथ में रहने वाले वीरसिंह ने दरवाजा तोड़ा, जहां मनीष बामनिया पंखे से रस्सी के सहारे फांसी पर लटके मिले। कमरे में कुर्सी नीचे गिरी हुई थी।

आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पत्नी व परिजन को सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी में सरकारी क्वार्टर में हेड कॉन्स्टेबल ने दी जान

