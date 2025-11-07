फूड फैक्ट्री से बदलेगी MP की इस जिले की तस्वीर, किसानों की बढ़ेगी आय

योजना में मसाला उत्पादन (हल्दी पावडर, मिर्च पावडर, धनिया पावडर, अदरक-सौंठ), सब्जियों पर आधारित उत्पाद (टोमैटो केचप, चटनी, सूखे उत्पाद), फल प्रसंस्करण (केला चिप्स, अमरुद जैली, आंवला उत्पाद), अनाज आधारित उ‌द्योग (आटा मिल, दाल मिल, पोहा मिल), तथा अन्य उत्पाद जैसे पापड़, पास्ता, नमकीन, ब्रेड, गुड़, तेल मिल, एलोवेरा प्लांट, मिल्क चिलिंग आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री लघु खाद्य उ‌द्योग योजना के तहत किसान लोन लेकर कुल लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। (mp news)