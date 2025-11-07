गाय के लिए आंदोलन करने वाले किसान की मौत, बड़े नेताओं पर लगाए थे आरोप

घटना को लेकर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 30 अक्टूबर को सूचना मिलते ही राम रतन लोधी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। यहां पर भर्ती कर उपचार किया गया और फिर उन्हें जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ रेफर किया गया था। वहां पर भी कुछ दिन उपचार चला और परिजन वहां से छुट्टी कराकर उन्हें ओरछा तिगेला की एक निजी हॉस्पिटल ले गए थे। यहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।