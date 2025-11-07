SIR सर्वे से मतदाता परेशान! बहू से 2003 का बूथ नंबर पूछ रहे BLO, मायके फोन पर मचा हड़कंप

ऐसे में जब बीएलओ घर-घर जा रहे हैं तो हर परिवार की वह जानकारी देने के लिए मायके फोन लगा रही है व बूथ नंबर की जानकारी ले रही है। एसआइआर की जानकारी के लिए बहुओं से कहा जा रहा है कि उनका रिकार्ड मंगवा कर उपलब्ध कराए, ताकि मैपिंग कर सकें। बीएलओ के अनुसार बहू को अपने पीहर से विधान सभा क्षेत्र क्रमांक, बूथ नाम भाग संख्या और सूची सरल क्रमांक की उनके माता-पिता 2003 के समय कहां थे, उसके बाद यहां रिकार्ड जांच की जाएगी। कई बीएलओ को तो एंड्रायल मोबाइल चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना पड़ रहा है।