Ratlam News : 325 करोड़ रुपए में बनेगी रतलाम-झाबुआ टू लेन

रतलाम-झाबुआ मार्ग पर वर्तमान में सिंगल लेन सड़क है, लेकिन इसे अब टू-लेन (पेव्ड शोल्डर सहित) में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें एनएच 147ई और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा शामिल है, जिसका उद्देश्य यात्रा समय को कम करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जिसमें ₹325 करोड़ रुपए लागत और 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य लिया है।रतलाम को राजस्थान और गुजरात से जोड़ने के लिए यह निर्माण महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा रतलाम के मेडिकल कॉलेज आने के लिए इस समय जर्जर सड़क का उपयोग जिले के अंचल के रहवासी कर रहे है, बेहतर सड़क पर कम समय में ये पहुंच जाएंगे।