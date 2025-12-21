कुछ पल के ‘ध्यान’ से जीवन में फायदें

रतलाम. जीवन में कुछ पल तो ध्यान करना चाहिए, इसके इतने फायदे है कि तनाव-नकारात्मकता को समाप्त कर, व्यक्ति के अंदर विवेक और संतुलन विकसित करता हैं। यह बात विश्व ध्यान दिवस पर डिप्टी कलेक्टर राधा महंत ने कही। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन कुछ पल का ध्यान पूरे दिन की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है। आज के तनावपूर्ण प्रशासनिक एवं सामाजिक जीवन में ध्यान व्यक्ति के भीतर धैर्य, विवेक और संतुलन विकसित करता है, जिससे कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता बढ़ती है।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय रतलाम के दिव्य दर्शन भवन सेवाकेंद्र पर 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक गरिमामय, प्रेरणादायी एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राजयोग ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, आत्मिक सशक्तिकरण एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों का प्रसार करना रहा।