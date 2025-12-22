22 दिसंबर 2025,

सोमवार

रतलाम

आराध्य देव धरणीधर के नाम से पहचाना जाए शहर फव्वारा चौक

रतलाम. यूरिया की परेशानी झेल रहे किसानों के लिए प्रशासन खाद की व्यवस्था करें। शहर के फव्वारा चौक का नाम करण धरणीधर के नाम करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में धाकड़ समाजजनों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धाकड़ समाज 22 गांव रतलाम क्षेत्र के लोगों ने 12 सूत्रिय मांगों को लेकर

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 22, 2025

Dhakad Samaj News

आराध्य देवता धरणीधर भगवान के नाम से हो की मांग को लेकर सैकड़ों धाकड़ समाज 22 गांव के क्षेत्र युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रिय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

रतलाम. यूरिया की परेशानी झेल रहे किसानों के लिए प्रशासन खाद की व्यवस्था करें। शहर के फव्वारा चौक का नाम करण धरणीधर के नाम करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में धाकड़ समाजजनों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धाकड़ समाज 22 गांव रतलाम क्षेत्र के लोगों ने 12 सूत्रिय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर के सौंपकर निराकरण की मांग की।
सिंचाई के लिए नर्मदा लाइन, यूरिया की परेशानी, धाकड़ समाज छात्रावास, घोड़ा रोज के लिए वन्य अभ्यारण बनाकर छोडऩे के साथ ही किसानों के सम्मान में शहर के फव्वारा चौक का नाम किसानों के आराध्य देवता धरणीधर भगवान के नाम से हो की मांग को लेकर सैकड़ों धाकड़ समाज 22 गांव के क्षेत्र युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रिय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पैदल रैली निकालकर बड़ी संख्या में युवा सोमवार दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचे।


चौराहे पर धरणीधर की मूर्ति करें स्थापित
मुख्यमंंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर राधा महंत को सौंपते हुए बताया कि चौराहे पर धरणीधर की प्रतिमा स्थापित की जाए। ज्ञापन का वाचन दिलीप धाकड़ ने किया। इस अवसर पर कंवरलाल धाकड़, पुष्कर धाकड़, बालमुकुंद धाकड़, लखन धाकड़, मांगीलाल धाकड़, नंदकिशोर, बाबूलाल, भरतलाल धाकड़ आदि बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। युवाओं ने कलेक्टोरेट पहुंचकर पहले तो मुख्य गेट से ज्ञापन सौंपने की मांग की, लेकिन बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद पीछे वाले गेट के सामने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी।


ये रहे प्रमुख मांगे

  • धरणीधर चौराहे का नाम करण कर प्रतिमा हो स्थापित।
  • धाकड़ समाज के छात्रावास के लिए जमीन आवंटित करें।
  • सिंचाई नर्मदा लाइन को अतिशीघ्र 22 गांवों तक पहुंचाए।
  • बांगरोद से नेगड़़दा मार्ग का लोकनिर्माण विभाग करें निर्माण।
  • कांडरवासा में लोक निर्माण सेतु विभाग पुलिया निर्माण करें।
  • पल्दूना से हतनारा के मध्य पुलिया का निर्माण किया जाए।
  • यूरिया खाद की उपलब्धता किसानों को कराई जाए।
  • जिले में हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए।
  • बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाए।
  • ग्राम इसरथुनी में एटलेन के समीप खेतों का मार्ग ठीक किया जाए।

Updated on:

22 Dec 2025 10:14 pm

Published on:

22 Dec 2025 10:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / आराध्य देव धरणीधर के नाम से पहचाना जाए शहर फव्वारा चौक

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

