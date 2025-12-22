आराध्य देव धरणीधर के नाम से पहचाना जाए शहर फव्वारा चौक

रतलाम. यूरिया की परेशानी झेल रहे किसानों के लिए प्रशासन खाद की व्यवस्था करें। शहर के फव्वारा चौक का नाम करण धरणीधर के नाम करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में धाकड़ समाजजनों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धाकड़ समाज 22 गांव रतलाम क्षेत्र के लोगों ने 12 सूत्रिय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर के सौंपकर निराकरण की मांग की।

सिंचाई के लिए नर्मदा लाइन, यूरिया की परेशानी, धाकड़ समाज छात्रावास, घोड़ा रोज के लिए वन्य अभ्यारण बनाकर छोडऩे के साथ ही किसानों के सम्मान में शहर के फव्वारा चौक का नाम किसानों के आराध्य देवता धरणीधर भगवान के नाम से हो की मांग को लेकर सैकड़ों धाकड़ समाज 22 गांव के क्षेत्र युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रिय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पैदल रैली निकालकर बड़ी संख्या में युवा सोमवार दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचे।