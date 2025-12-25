हर सांस की कीमत 8 लाख… दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा MP का मासूम, अमेरिका से आता है इंजेक्शन

गौचर डिजीज एक दुर्लभ और वंशानुगत बिमारी (hereditary disease) हैं जिसमें शरीर में एक विशेष प्रकार की वसा जमा हो जाती है। ऐसा वसा को तोड़ने वाले एंजाइम की कमी के कारण होता है। इससे प्लीहा, यकृत, हड्डियां और फेफड़े प्रभावित होते हैं। मरीज में दर्द, थकान, सूजन और जल्दी चोट लगने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके टाइप-1, 2 और 3 रूप होते हैं। टाइप-1 का इलाज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से संभव है, लेकिन दवाएं विदेश से मंगवानी पड़ती हैं, जो बेहद महंगी होती हैं और सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं।- डॉ. मदनसिंह सोलंकी, एमडी निजी क्लीनिक बड़वानी