एमपी के इस शहर में ‘मर चुका विकास’, अर्थी लेकर एक साथ निकले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

इस शहर में 'मर चुका विकास' (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Unique Protest :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले के मुख्य शहर में 'विकास मर चुका है'। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा शहर के पार्षदों का कहना है। दरअसल, नगर पालिका की कार्यप्रणाली से त्रस्त आकर यहां भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर अनोखा प्रदर्शन किया है। इसके लिए उन्होंने माधवगंज से लोहा बाजार तक पालिका की अर्थी तक निकाल दी। बता दें कि, विकासकार्यों को लेकर यहा पार्षद करीब 1 महीने से विरोध व्यक्त करते हुए धरने पर बैठे हैं। लेकिन, पालिका पर इसका कोई असर न दिखने के चलते आखिरकार उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि, 'विकास मर चुका है'।
पार्षदों का आरोप है कि, विदिशा में विकास को लेकर लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हैं। एक महीने का समय बीत जाने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसी के विरोध में बुधवार को सभी पार्षदों ने इकठ्ठे होकर अर्थी निकालकर अनोखे ढंग से विरोध व्यक्त किया।
इस संबंध में पार्षद प्रतिनिधि जमुना कुशवाहा का कहना है कि, विदिशा का विकास मर चुका है। स्थानीय नगर पालिका के कर्मचारी और और जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहे। इसी का विरोध करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है।
वहीं, पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सक्सेना का कहना है कि, सड़कों के हालात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, हमारा मांग पत्र जनता के बीच आ चुका है। हम विदिशा के विकास के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
