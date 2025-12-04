4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

एमपी के इस शहर में ‘मर चुका विकास’, अर्थी लेकर एक साथ निकले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

Unique Protest : राजधानी से सटे विदिशा शहर में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर अनोखा प्रदर्शन किया है। सड़क पर नगर पालिका की अर्थी निकालते हुए नारे लगाए- 'विकास मर चुका है'..।

less than 1 minute read
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

Unique Protest

इस शहर में 'मर चुका विकास' (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Unique Protest :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले के मुख्य शहर में 'विकास मर चुका है'। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा शहर के पार्षदों का कहना है। दरअसल, नगर पालिका की कार्यप्रणाली से त्रस्त आकर यहां भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर अनोखा प्रदर्शन किया है। इसके लिए उन्होंने माधवगंज से लोहा बाजार तक पालिका की अर्थी तक निकाल दी। बता दें कि, विकासकार्यों को लेकर यहा पार्षद करीब 1 महीने से विरोध व्यक्त करते हुए धरने पर बैठे हैं। लेकिन, पालिका पर इसका कोई असर न दिखने के चलते आखिरकार उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि, 'विकास मर चुका है'।

पार्षदों का आरोप है कि, विदिशा में विकास को लेकर लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हैं। एक महीने का समय बीत जाने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसी के विरोध में बुधवार को सभी पार्षदों ने इकठ्ठे होकर अर्थी निकालकर अनोखे ढंग से विरोध व्यक्त किया।

विदिशा का 'विकास मर चुका है'

इस संबंध में पार्षद प्रतिनिधि जमुना कुशवाहा का कहना है कि, विदिशा का विकास मर चुका है। स्थानीय नगर पालिका के कर्मचारी और और जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहे। इसी का विरोध करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है।

सड़कों के हालात पर उठे सवाल

वहीं, पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सक्सेना का कहना है कि, सड़कों के हालात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, हमारा मांग पत्र जनता के बीच आ चुका है। हम विदिशा के विकास के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 06:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / एमपी के इस शहर में ‘मर चुका विकास’, अर्थी लेकर एक साथ निकले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी राहत: पुलिसकर्मियों को सलामी ठोककर नहीं देना होगा आवेदन, Online हुआ ये काम

online leave application system vidisha police mp news
विदिशा

एमपी में ‘थर्ड फ्लोर’ से गिरीं ‘नायब तहसीलदार’, हुई मौत; परिसर सील

vidisha-news
विदिशा

भरे मंच पर CM डॉ मोहन यादव ने छुए शिवराज सिंह चौहान के पैर

विदिशा

‘हम तो डूबे हैं सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे’ जैसा है कांग्रेस का हाल- शिवराज सिंह चौहान

shivraj singh
विदिशा

कमीशनखोरी का ऑडियो वायरल! नपा उपाध्यक्ष ने मांगा 8% कमीशन, सड़क का बेस कम करने को कहा…

vidisha nagar palika road construction corruption commission deal audio viral mp news
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.