एमपी के इस शहर में ‘मर चुका विकास’, अर्थी लेकर एक साथ निकले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

Unique Protest :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले के मुख्य शहर में 'विकास मर चुका है'। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा शहर के पार्षदों का कहना है। दरअसल, नगर पालिका की कार्यप्रणाली से त्रस्त आकर यहां भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर अनोखा प्रदर्शन किया है। इसके लिए उन्होंने माधवगंज से लोहा बाजार तक पालिका की अर्थी तक निकाल दी। बता दें कि, विकासकार्यों को लेकर यहा पार्षद करीब 1 महीने से विरोध व्यक्त करते हुए धरने पर बैठे हैं। लेकिन, पालिका पर इसका कोई असर न दिखने के चलते आखिरकार उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि, 'विकास मर चुका है'।