विदिशा

दर्दनाक हादसा : नदी में गिरी 47 स्कूली बच्चों से भरी बस, मची चीख-पुकार

School Bus Tragic Accident : अनियंत्रित होकर सूखी नदी में गिरी 47 स्कूली छात्रों से भरी बस। हादसे में 38 छात्र घायल हुए, जिनमें से 6 छात्रों को गंभीर हालत में विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अशोकनगर के बच्चे सांची भ्रमण पर जा रहे थे।

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 14, 2025

School Bus Tragic Accident

नदी में गिरी 47 स्कूली बच्चों से भरी बस (Photo Source- Patrika Input)

School Bus Tragic Accident :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि, अशोकनगर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर गुरोद की सगड़ नदी में जा गिरी। रविवार को हुई इस घटना के दौरान बस में 47 स्कूली छात्र सवार थे। हादसे में बस सवार 38 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है।

स्कूल बस क्रमाक MP67 P 0113 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए सांची लेकर जा रही थी। बस में स्कूल के 5 स्टाफ सदस्य भी सवार थे। गुरोद स्थित सगड नदी के पुल पर अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरी।

मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

घायलों से मिलने पहुंचे विधायक

घायलों को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से गंजबासौदा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर, हादसे की जानकारी लगते ही विधायक हरिसिंह रघुवंशी भी घायल छात्रों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंच गए। यहां उन्होंने घायल छात्रों का हालचाल जाना। साथ ही, बच्चों को उचित उपचार मुहैय्या कराने के निर्देश दिए।

6 छात्र गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर

वहीं, मामले को लेकर बीएमओ अतुल जैन ने बताया कि, सभी 38 घायल छात्रों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पातल लाया गया है। इनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मौके का मुआयना कर रही है। बस हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

14 Dec 2025 02:05 pm

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

