दर्दनाक हादसा : नदी में गिरी 47 स्कूली बच्चों से भरी बस, मची चीख-पुकार

School Bus Tragic Accident :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि, अशोकनगर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर गुरोद की सगड़ नदी में जा गिरी। रविवार को हुई इस घटना के दौरान बस में 47 स्कूली छात्र सवार थे। हादसे में बस सवार 38 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है।