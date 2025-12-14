एमपी में फिर बदला नाम, सीएम की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा ‘हरिहर नगर’, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार

इंदौर से भोपाल की ओर प्रवेश करते समय 24.4 फीट ऊंचे गेट के शीर्ष पर सम्राट विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस द्वार का भव्य निर्माण कराया जाएगा। फंदा में सिक्सलेन सड़क पर 3 पिलरों की सहायता से बनाए जाने वाले प्रवेश द्वार भारतीय कलाकृति का एक भव्य नमूना होगा। इसकी कुल चौड़ाई 30 मीटर होगी। इसमें 5 मीटर का सेंट्रल वर्ज बनेगा, जिसमें हरियाली के लिए पौधे भी लगाए जाएंगे।