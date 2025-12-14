एमपी में फिर बदला नाम, सीएम की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा ‘हरिहर नगर’, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार

एमपी में फिर बदला नाम (Photo Source- Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर जल्द ही आपको एक भव्य प्रवेश द्वार राहगीरों का स्वागत करता नजर आएगा। इस विशेष द्वारा को राजा विक्रमादित्य द्वार नाम जाना जाएगा। खास बात ये है कि, इस द्वार को एमपी की धर्मनगरी उज्जैन में बने प्रवेश द्वार की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य को कलाकृतियों के जरिये दर्शाया जाएगा। इसके निर्माण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी भोपाल के फंदा क्षेत्र स्थित शासकीय महाराणा प्रताप स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान द्वार के भूमिपूजन के समय की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फंदा का नाम बदलकर 'हरिहर नगर' करने की घोषणा भी की है। यानी अब इस क्षेत्र को नए नाम से पहचाना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मेट्रोपालिटन सिटी योजना का जिक्र करते हुए बताया कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम को मिलाकर एक मेट्रोपालिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वहीं, इंदौर के आसपास धार, उज्जैन, देवास और शाजापुर को जोड़कर दूसरा महानगर बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे हर योजना में राजनीति करते हैं। उन्होंने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में हर महीने महिलाओं को राशि दी जा रही है, जो कांग्रेस को पच नहीं रही।
विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग पर मुख्यमंत्री ने तूमड़ा हाई स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए पांच करोड़ रुपये, फंदा में कालेज भवन निर्माण और धामनिया में उद्योग केंद्र की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इंदौर से भोपाल की ओर प्रवेश करते समय 24.4 फीट ऊंचे गेट के शीर्ष पर सम्राट विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस द्वार का भव्य निर्माण कराया जाएगा। फंदा में सिक्सलेन सड़क पर 3 पिलरों की सहायता से बनाए जाने वाले प्रवेश द्वार भारतीय कलाकृति का एक भव्य नमूना होगा। इसकी कुल चौड़ाई 30 मीटर होगी। इसमें 5 मीटर का सेंट्रल वर्ज बनेगा, जिसमें हरियाली के लिए पौधे भी लगाए जाएंगे।
